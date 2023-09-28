İYİ Partili Yücel’den hızlı tren çıkışı: ”Demek ki bütçeniz yok, halkı kandırıyorsunuz”

İYİ Partili Kazım Yücel Kayseri’de yapılacak olan hızlı tren projesinin henüz tamamlanmamasını eleştirdi. Yücel, “Vatandaşlar, her seçim döneminde Kayseri’de siyasilerden, AK Parti’nin Milletvekili, Bakanı veya müsteşarı, Cumhurbaşkanına kadar hızlı tren hikayesini dinledi. 2011, 2015 ve 2017 yılında çok etkin isimlerden hızlı tren projesine alkış tuttu. Bunun üzerine temel atılma noktasına gelindi ve 1 yıl önce temel atıldı sen, ben, bizim oğlan gibi çevreyi topladılar bir alkış aldılar ve vatandaş 1 yıl geçmesine rağmen hızlı tren bekliyor. Bu temelin devamı neden Yerköy’e kadar gitmiyor? Demek ki yapılmayacak, bütçeniz yok ve halkı kandırıyorsunuz. 12 yıldır sadece ortada bir temel var. Hükümetin verdiği sözlerin dönemsel olarak hatırlatan taraftanım. Eğer bir topluma siyasiler söz veriyor ise bunu biri hatırlatır” ifadelerini kullandı.