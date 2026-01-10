İYİ Partili Yücel’den iktidara: “Emekli perişan, yapılan zam marifet mi sayılıyor?”

Emekli maaşının 20 bin lira olmasının ardından Kayseradar mikrofonuna konuşan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, “Emekliler bu ülkenin emektarları, kalkındıranlarıdır. Emeklilerimizin yaşama şansının minimum olduğu bir rakamı konuşmaktan utanç duyuyorum. Hayat şartlarının zorluğu haykırılırken emekli maaşını 20 bin lira yapmayı marifet gibi kabul etmişiz” dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Yapılan zamla birlikte emekli maaşının asgari ücret altında kalmasıyla birlikte emeklilerin geçim sıkıntısının daha da büyüyeceğini vurgulayan İYİ Partili Yücel, “Emekliler bu ülkenin emektarları, çalışanları, kalkındıranlarıdır. Bu insanların ortaya koymuş olduğu sermayeyle bugünlere gelindi. Emeklilerimizin yaşama şansının minimum olduğu bir rakamı konuşmaktan utanç duyuyorum. Hayat şartları zor, insanlar bunu haykırırken hala emekli maaşını 20 bin lira yapmayı marifet gibi kabul etmişiz. Kayseri tabiriyle derlerdi ki; baba evlada bağ bağışlamış, evlat babaya bir salkım üzüm vermemiş. Emeklinin durumunu tartışmayın artık, emekli perişan. İktidar vekillerine korkudan konuşamayanlar da var, haykıranlar da. Ne olursa olsun görmezden geliyorsunuz. Emeklilerin geçmişte ortaya koyduğu katkılarla siz o koltuklarda oturuyorsunuz fakat yine de geçinemeyecekleri rakamları da yine siz veriyorsunuz. Bu insanlar bürokratların, milletvekillerinin aldıkları maaşların farkındalar, bir ayda kazandığınızı emekliler iki yılda ancak alabiliyorlar. İktidar bunun hesabını versin” dedi.