İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaştı.

Emeklilerin mevcuttaki maaş oranlarıyla ve asgari ücretlinin geçinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Yücel, “Vatandaş hastalansa hastaneye gitmeye cebinde parası yok. Her gün ya hastanelerde ya da adliyenin önünde kuyruklar var. Parasız insan ya kredi kartına ya da sağdan soldan borçlanmaya yöneliyor. Geldiğimiz durumda bu parayla ne evinin kirasını ödeyebilir, ne çocuğunun okul masrafını karşılayabilir ne de bayramda kurban kesebilir. Bu parayla geçinmek mümkün değil, yıllar önce emekli, maaşıyla on çeyrek altın alırdı, yakınına düğünlerde büyük altın takardı. Şimdiyse oğlunun düğünü olsa bir çeyrek altın takamaz hale geldi. Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz” dedi.