  • Haberler
  • Gündem
  • İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz'

İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz'

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla hükümete eleştirilerde bulunan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, 'Geldiğimiz durumda vatandaş kirasını ödeyemiyor, çocuğunun okul masrafına yetişemiyor, bayramda kurban kesemiyor, düğünde çeyrek altın dahi takamıyor. Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz' dedi.

İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından video paylaştı.
Emeklilerin mevcuttaki maaş oranlarıyla ve asgari ücretlinin geçinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Yücel, “Vatandaş hastalansa hastaneye gitmeye cebinde parası yok. Her gün ya hastanelerde ya da adliyenin önünde kuyruklar var. Parasız insan ya kredi kartına ya da sağdan soldan borçlanmaya yöneliyor. Geldiğimiz durumda bu parayla ne evinin kirasını ödeyebilir, ne çocuğunun okul masrafını karşılayabilir ne de bayramda kurban kesebilir. Bu parayla geçinmek mümkün değil, yıllar önce emekli, maaşıyla on çeyrek altın alırdı, yakınına düğünlerde büyük altın takardı. Şimdiyse oğlunun düğünü olsa bir çeyrek altın takamaz hale geldi. Evini geçindiremeyen bir toplum oluşturdunuz” dedi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Büyüksimitci: 'Gideceğimiz çok yol var'
Büyüksimitci: “Gideceğimiz çok yol var”
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
Nevzine Dünyaya Açıldı: Uluslararası Öğrencilere Kayseri'den Lezzet Köprüsü
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün 'Kusurlu' Bulundu
2025 Yılında AB Ülkelerinde Türkiye Menşeli 476 Ürün "Kusurlu" Bulundu
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Örnek Davranış: Düşürdüğü para kendisine teslim edildi
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Başkan Büyükkılıç, Tramvay Yolcularıyla Sohbet Etti
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Melikgazi Sosyal tesis Sorumlularına 'Adab-ı Muaşeret' Eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!