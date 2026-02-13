İYİ Partili Yücel'den Kartal Kavşağı Uyarısı

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, yağmur yağışı sonrası ulaşıma kapanan bir alt geçit hakkında açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Yücel, “Maalesef bu bir Kayseri'nin gerçeği oldu. Ne zaman ufak bir yağış olsa birçok alt geçitlerde sıkıntıları vatandaşlar ifade ediyor. Burası Kayseri'nin sanayinin tam olduğu şehrin göbeği. Buradaki alt geçit ne zaman yağış olsa kapanıyor, birçok araç mağdur durumda kalıyor. Meselemiz sadece küçük konulara temas etmek değil, bu küçük konuları aşamayan belediyenin büyük projeleri nasıl hayata geçireceği ile ilgili kaygım var. Örneğin, Kartal Kavşağı'nı yapacak belediyeye buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; Kartal Kavşağı'nı yaparken eğer hala bu hataları orada da oluşturacak olursanız vay Kayseri'nin haline. Yoksa buradaki bir su altında kalmış araçlar veya sudan dolayı kapanmış bir alt geçidi gündeme getirmek değil derdim, zaten bu sizin ayıbınız. Bu olmaması gereken bu çağdaki bir durum. Fakat korkum şu: Kartal Kavşağı gibi diğer kavşaklarda alt giderlerini, logarlarını oluşturmadan ya yaparsanız korkusu vatandaşlarda var. Düşünsenize, binlerce hatta bir şehrin nüfusunun yarısının oradan geçtiği Kartal Kavşağı'nı yapacaksınız. Dolayısıyla biz buradan mesaj vermek istiyoruz; birçok yerde araçlar suda, yağışta yollarda kalıyor. Bugün de burada perişan olan onlarca insanımız bize haber gönderdi, birçok da resim attı. Bugün yolu kapatmışsınız; aktif bir yol, kapatmaya gerek duyacağınız konu demek ki araçların geçmesine müsaade etmeyecek logar giderleri yok. Kayseri Belediyesi, lütfen projelerinizi 50-100 yıllık yapın. Yoksa bu vatandaş sizin hatalarınız yüzünden aracını sanayiye götürüyor, bakıma götürüyor, belki de milyarlık araçları su altında kalıyor” şeklinde konuştu.