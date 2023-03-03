İYİ Partili Yücel'den KİMAŞ A.Ş alımlarına tepki

Kocasinan Belediyesi’ne bağlı KİMAŞ A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı öyle bir alımlar yapmış ki soy ismi benzerliğiyle başlayan, soy ismi tutmasa da çok yakın arkadaşı ve soy ismi olup ama şirketinde ortak olmadığı arkadaşların firmalarından teklif usulüyle mal aldığı bilgileri geldi” iddiasında bulundu.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Kazım Yücel, KİMAŞ A.Ş.’nin Kocasinan Belediyesi’nin yan kuruluşu olduğunu ve şirket yönetim kurulu başkanının teklif usulüyle mal aldığını öne sürdü. Bunun yasal olmadığını belirten Yücel, “Belediyenin kendine ait kurum ve kuruluşlarında görev alan daire başkanları veya yönetim kurulu başkanları, bunlar ihale statüsünün şartlarının dışında teklif usulüyle mal alacaklar ise mutlaka 3 teklif asgari almak kaydıyla en uygun fiyatı veren, en kaliteli malı veren kişiyi tercih ederler. Bize belgeler intikal etti; Kocasinan Belediyesi’ne bağlı KİMAŞ A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı öyle bir alımlar yapmış ki soy ismi benzerliğiyle başlayan, soy ismi tutmasa da çok yakın arkadaşı ve soy ismi olup ama şirketinde ortak olmadığı arkadaşların firmalarından teklif usulüyle mal aldığı bilgileri geldi. Biz bunu sosyal medya hesabımızdan paylaştık. KİMAŞ A.Ş., Kocasinan Belediyesi’nin yan kuruluşu anonim şirketidir. Buranın bütün giderlerini Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediye meclisinin aldığı kararlarla oluşturuyoruz. Fakat inceleme noktasına gelince bize bu hak verilmiyor. 'Burası anonim şirketi, burası bir ticari kuruluş' deniliyor. Biz buraların belgelerine ve bilgilerine ulaşamamıştık. Edindiğimiz bilgileri görünce hayretler içerisinde kaldık. Maalesef artık Türkiye genelinde bir bakanın pandemi döneminde yakın aile şirketinden yapmış olduğu alışveriş gibi burada yakın ve akrabasından yapılan alışverişleri gördük ve üzüldük. Biz bu üzüntümüzle birlikte bu konunun bu halde kalmasını istemiyoruz. Gerekli makamlar bu konuda gerekli hamleyi yapmalı, açıklama varsa yapılmalı ve yanlışlık varsa düzeltilmelidir. Konu doğru ise gereği yapılmalıdır” diye konuştu.