İYİ Partili Yücel'den ŞAP hastalığı uyarısı: 'Üretici çaresiz, ahırlar boşalıyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, büyükbaş hayvan üreticilerinin aylardır en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söylediği ŞAP hastalığı ile ilgili: 'Özellikle doğu bölgelerimizde, bu hayvan hastalığı hızla ilerliyor, 1965 yılından beri ilk defa, üretici çaresiz yalnız ne yapacağını bilemez durumda' dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, büyükbaş hayvan üreticilerinin aylardır en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söylediği ŞAP hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak: “Büyükbaş hayvan üreticilerimizin, aylardır en büyük sıkıntısı ŞAP hastalığı, Şap veya SAT-2 diye bilinen bu hayvan hastalığı hızla ahırlarımızı boşaltıyor, büyükbaş üreticisi çaresiz, umudunu yitirmiş geleceğe kaygıyla bakıyor. Özellikle doğu bölgelerimizde, bu hayvan hastalığı hızla ilerliyor, 1965 yılından beri ilk defa, üretici çaresiz yalnız ne yapacağını bilemez durumda. Yetkili bakanlık, bu durumda üreticiye destek olmak için, koltuklarında, makamlarında değil, sahada ahırlarda üreticinin yanında olması gerektiği bir dönemdeyiz. Hayvancılık bizim geçmişimiz, geleceğimiz Türk toplumunun geçim kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

