İYİ Partili Yücel'den Tarım Bakanlığı'na: 'Önümüzdeki yıl patates yok'

Çiftçinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade eden İYİ Partili Yücel, “Patates üreticisi yine her zamanki gibi sıkıntı içerisinde, tarlaya ekti, depoya kaldırdı. Maliyet 8-9 lirayı buldu, mahsulü alan da yok. Marketlerde patatesin fiyatı 17 lirayı aşmış durumda, tarlada onca emek harcayan çiftçi bu işten para kazanamıyor. Önümüzdeki yıl artık ekip dikmeyi 'Allah muhafaza ben bu işe girmem' diyor, çocuğuna bu işi yaptırmayacağını söylüyor. Hangi çiftçinin borcu yok bu ülkede? Çiftçi boynuna kadar borca batmış durumda. Hiç olmazsa yeni kredinin önünü açın da bu insanlar nefes alsın. Önümüzdeki yıl bu ülkede patates kalmayacaksa bunun sorumluları bugün Tarım Bakanlığı'nda oturan, bu görevi yapanlar. Biz de buradan sesleniyoruz iktidar milletvekilleri; bu sorunu siz çözeceksiniz. Çiftçiyi, tarımla uğraşanı siz toprakla buluşturacaksınız. Bunu ekip dikmezse yurt dışından ithal ediyoruz, ithal ettiğimiz ürüne daha fazla bedel ödüyoruz. Ülkeyi çökertiyorsunuz, ülkenin dövizinin yurt dışına gitmesine sebep oluyorsunuz. Tarlamız var, işçimiz var, bu işi yapan yüzyıllardır kuşaklarımız var ama bu işin hakkını arayan, savunan bir Tarım Bakanlığı yok. Önümüzdeki yıl size patates de yok” dedi.