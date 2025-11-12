İyi Partili Yücel'den TRT Müzik'e müzik tepkisi

Türk Silahlı Kuvvetleri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na ait, 20 askeri personelin bulunduğu C130 askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine uçakta bulunan 20 asker şehit oldu. İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, TRT müzik kanalının Türkiye’nin 20 şehit verdiği halde yayına devam ettiğini belirterek; “20 vatan evladını şehit verdiğimiz, an itibari ile ocaklarımıza ateş düştü, analar, babalar, eşler, çocuklar kısaca ülke yasa büründü. Resmi yas ilan edilmemekle birlikte, bir de üstelik TRT Müzik kanalı müzik yayınına an itibariyle devam etmekte. bizim milli duygularımıza ne oldu yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.