İYİ Partili Yücel'den Türk pasaportu çıkışı 'Öğrencisi, iş insanı, tüccarı Avrupa'ya vize alamıyor, alsa da gidemiyor'

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, Türk pasaportu ile vize alırken çoğunlukla ret cevabı alındığını ve vatandaşların yurt dışı seyahatlerinde sorun yaşadığını ifade etti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Partili Yücel; “Yetmez mi artık? Bir Türk pasaportuyla bir Türk iş adamı yurt dışında görüşmeye gidecekse konsolosluktan vize için müracaat ettiğinde neredeyse yüzde seksen, doksan ret cevabı alıyor. Onlarca evrak hazırlanıyor. Banka hesapları veriliyor. Yanında onlarca çalışanı olan Türk sanayisi artık yurt dışına gideceği ülke vize alamaz hale geldi. Öğrenci gidemiyor, turist olarak gidilemiyor. Bunun sebepleri niye araştırılmıyor? Hangi ülkeye vize aldıysanız, gittiğinizde hala kapıda pasaportunuz belki de onlarca insanımız bekletilerek sorgulanıyor. Bunun sebebini ben yurt dışına gittiğimde o ülkenin yetkililerine sorduğumda net şöyle söylüyorlar: ‘O kadar çok mülteci aldınız ki ülkenize ve bunlara vatandaşlık verdiniz ve bu insanlara pasaport verdiniz. Bu pasaportlar Türk pasaportu. Dolayısıyla vize de alsanız kapıda biz yine kendi kriterlerimize göre bunu denetliyoruz, kapıdan da deport ediyoruz’. Bakın küçük bir ülke Avrupa'da, Moldova, kimlikle girilen bir yerde sizi saatlerce kapıda bekletebiliyor” diye konuştu.

Vatandaşların vize alma konusunda yaşadıkları sorunlara değinen Yücel; “2002 yılında Adalet Kalkınma Partisi ne demişti? "2013 yılına kadar biz Avrupa Birliği ile müzakereler tamamlayacağız." Üzerine 13 yıl daha geçti, değişen hiçbir şey yok, geriye doğru gidiş var. Öğrencisi, iş insanı, tüccarı bir şekliyle Avrupa'ya vize alamıyor, alsa da gidemiyor. Yani bu insanlara siz "Nasıl ihracat yap" diyeceksiniz? "Nasıl görüşmeye gideceksiniz?" Onlar bizim ülkemize gelirken pasaportuyla vizesiz geliyor, görüşme yapıyor; biz onlara mal satan bir ülke olarak gitmek için konsolosluktan vize alamıyoruz. Bununla ilgili acilen bir çözüm, en azından mülteciler üzerindeki denetleme, vatandaşlıklar gözden geçirilmeli. Yoksa Türk insanı bu anlamda vize kuyruklarında ömür tüketiyor, hem de milyonlarca parayı veriyoruz vizeyi alamasak da” ifadelerini kullandı.