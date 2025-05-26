İYİ Partili Yücel'den yine 'otoban ve hızlı tren' eleştirisi

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, ‘hızlı tren’ ve ‘otoban’ konularında eleştirilerde bulunarak; “Kayseri-Ankara yolundayız. Ya Niğde'den yada Kırşehir'den otobana bağlanıyoruz. Neredeyse 1,5 saat otoban dışı gidiyoruz. Milli gelirde en yüksek ilk 10 ilden biri olan Kayseri, ülkeye katkı sağlarken ne otoban ne hızlı treni almadı. Fakat sürekli Adalet Kalkma Partisi veya daha önceki siyasi partiler, Kayseri otobanıyla ilgili sözler verdiler. Bunun olmamayışı aslında 1-1 buçuk saatlik sorun değil. Üniversiteniz geride kalıyor, sanayiniz gelişmiyor veya turizmden katkı alamıyorsunuz. Biz bu hakkımızı istiyoruz ve bugün yeniden hızlı tren veya otobanla ilgili birçok taahhüt ve söz veriliyor. Sanki önümüzdeki yıl hayata geçecek gibi. Önümüzdeki 5-10 yılda bunlar hayata geçirilecek. Ama Adana, Antep, Urfa, İstanbul, Sakarya, İzmir, Eskişehir, hızlı tren ve otobandan dolayı şehrinde sanayi gelişirken, hatta Niğde Bor atak yaparken, biz hala otoban olmamayışından kaynaklı sanayi şehri olmaktan uzaklaşıyoruz. Turizm şehri olmaktan uzaklaşıyoruz. Hızlı tren olmamayışından dolayı üniversitelerimize talep gittikçe azalıyor. Bu gerçekleri siyasi partilerin görüp, aldıkları oy oranına ve aldıkları milli gelire göre mutlaka o şehre altyapı yatırımları yapmak zorunda. Yıllarca Cumhurbaşkanı Grup Başkanı, Bakanlar verdiğimiz Kayseri şehrimiz, maalesef bugün belki de 81 vilayette çok geri kalan illerden bir tanesi. Bu gerçeği kim söyleyecek? Tabii ki iktidar partileri, yatırım yapıyoruz diyecek. Biz de bu ayan beyan yapılmayanları yola çıktığımızda, hatırladığımızda sanayicimiz adına turizmimiz adına, öğrencilerimizin adına dile getireceğiz. Kayseri hakkını istiyor” ifadelerini kullandı.