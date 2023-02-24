İYİ Partili Yücel: “Deprem bölgesine yardıma devam etmeliyiz”

Milletvekilleri Dursun Ataş’ın girişimleriyle bölgede çadır ve konteyner kent kurduklarını anlatan Yücel, bütün hayırseverleri afetzedelere yardım etmeye çağırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaza dönen illerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda siyasi parti temsilcileri de depremzedelerin yanında yer almak için bölgeye gidiyor. Toplanan yardım malzemeleri afetzedelere dağıtılırken bir taraftan da barınma ihtiyacının karşılanması için el birliği ile mücadele ediliyor. İYİ Parti Kayseri teşkilatı da Kahramanmaraş’ta çadır kent kurdu.

İYİ Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Kazım Yücel, destek için gittiği afet bölgesindeki çalışmaları anlattı. Depremin yaralarının tüm afet bölgelerinde devam ettiğini vurgulayan Yücel, “Hatay’a İskenderun’a Kahramanmaraş’a ve Elbistan’a defalarca gittim. 19’uncu gündeyiz belki 12-13 günümü orada geçirdim. Gerçekten vatandaşlar önce enkaz altında bir hayat mücadelesi verdiler ve enkaz toplanmaya başladıktan sonra da birçok kaybımızla barınma sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Hem barınma konusu hem de yiyecek-içecek konusunda ciddi ihtiyaçlar var. Türk halkına şükranlarımızı iletmek istiyorum. İlk günden bugüne kadar Türkiye o bölgeler için seferber oldu. Gıda açısından ve diğer ihtiyaçlar açısından gerçekten Türk halkı kardeşlerini orada yalnız bırakmadı. Fakat bu yardımların artık deprem vakti geçti gibi düşünülmeden devam edilmesi lazım. Çünkü yaramız gerçekten çok büyük” diye konuştu.

‘İYİ PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ATAŞ’IN GİRİŞİMLERİYLE ÇADIR VE KONTEYNER KENT KURULDU’

Milletvekili Dursun Ataş’ın girişimleriyle Kahramanmaraş merkezde çadır ve konteyner kentler kurduklarını anlatan Yücel, çoğu insanın hala sokakta olduğunu aktardı. Yücel, “Çoğu insanımız sokakta, çoğu insanımız da yeni yeni çadırlara kavuşuyor. İnsanların iş ortamları kayboldu, maddi imkanları tamamen bitti. Çok acı bir imtihandan geçiyoruz. Bir insanlık imtihanından geçiyoruz. Ben Kayseri’deki belediye meclis üyelerimize dünkü ziyaretimizden dolayı teşekkür ediyorum. Hepsi ellerinden gelen hem bedensel hem de farklı gayretlerini ortaya koydular ve Kahramanmaraş bölgesinde İYİ Parti Genel Başkanımızın talimatıyla gönderilen ve o bölgede organizasyon sağlayan Kayseri Milletvekilimiz sayın Dursun Ataş’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Eski belediyeci olması nedeniyle bir şehir kurmuş ve insanlar artık sabah uyandığında veya akşam yatacağı zaman konaklayacağı yer elde etmişler. Türkiye asla unutmayın, gerçekten çok büyük bir depremden çıktık. Bu depremin yaraları yalnızca devletin, hükümetin sarabileceği bir durum değil. 85 milyon vatandaşımızın gayretleriyle belki de birkaç yıl sürecek. Bu yükü mutlaka omuzlamamız gereklidir. Objektiflerden gördüğümüz gibi değil, bizzat gittiğinizde oradaki durumun çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Bir nenenin, bir amcanın, bir çocuğun veya bir ailenin yok olduğunu yapayalnız bu hayata devam etmek zorunda olduğunu ve o travma içerisinde hala bunu idrak etmediklerini görüyorsunuz. Artık gözyaşları kurumuş. Onlar anlatıyor biz gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz. Bu yarayı inşallah hayırseverlerimizle ve tüm vatandaşlarımızla, Kayseri Kahramanmaraş’a ve Hatay’a yakın, Kayserili hayırseverlerle el birliğiyle inşallah ortadan kaldıracağız ve bu acıları rabbim bir daha yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geri kalan vatandaşlarımıza da sabır diliyorum” şeklinde konuştu.