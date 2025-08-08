İYİ Partili Yücel, “Diploma iptali yetmez, bu kişiler toplumla yüzleştirilmeli”

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sahte diploma tespit edilip iptalinin gerçekleşmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bu tür olaylara karışanların toplumla yüzleştirilmesinin ardından bir başkasının aynı suçu işlemesinin önüne geçileceğini belirten Yücel, “Sahte dolar, sahte TÜİK, sahte enflasyon ve sonuçta sahte diploma. Sahte diploma yapanlar da kullananlar da, 2 buçuk milyon bu sene sınava girmiş gencin hakkına girdiğini, onların ailelerinin emeklerine saygısızlık yaptığının farkında değil mi?Bu insanların bu sahtekarlıkları sadece yapmış olduklarıyla sınırlı kalmayıp, aslında ifşa edilmesi gerekmiyor mu? Ailelerimizin 10 yıl, 15 yıl çocuklarına harcadıkları emekleri, çocukların o kaygılarını sadece bir sahte diploma tespit ettik ve iptal ettik demekle, bu işin içerisinden sıyrılmak mümkün olabilir mi? Bu ailelerin feryatları, bu ailelerin çocuklarını yerleştirmek istedikleri, okul sonrası meslek kuruluşları, bir başkaları tarafından sadece diploma düzenleyerek işgal edilmesi utanç ve ayıp değil mi? Bunların hukuken de olsa, kanunen de olsa cezaları verilecek. Fakat öncesinde de bu kişiler toplumla yüzleştirilecek, ifşa edilecek. Bir başkasının bunu yapmasının önüne geçilecek. Yoksa onlarca evladımızın bu seneki sınav sonuçlarını beklemesi, sonucun ne olduğunu merakla bugün bekliyor olması ne kadar anlamsız” diye konuştu.