İYİ Partili Yücel 'Dünya et yerken Türk vatandaşı dert yiyor'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Türkiye'deki et fiyatlarının vatandaşın ulaşabileceği rakamlardan satılmadığını ifade ederek eleştirilerde bulundu.

İYİ Partili Yücel; "Dünyada et fiyatları aşağı yukarı Avrupa'da 400-450 TL, Amerika'da 400-450 TL Türk parası karşılığı, Güney Amerika'da 200 TL civarında. Türkiye'deki vatandaşlar 850 TL'ye et tüketiyor. Bunun sebeplerini araştırmak için bugün Kocasinan İlçe Başkanımız ve yönetimiyle birlikte Kocasinan bölgesinde ahırları dolaştık. Soralım dedik, fakat maalesef ahırlar yüzde 70-80'i boş. Artık besici hayvan üretmiyor. Defalarca sayın Bakanım, size de ifade ettik. İthalatçıya gün doğmuş, belli kartellere gün doğmuş. İthal ediyorlar, 3 dolara aldıkları ithal ürünleri Türkiye'ye getiriyorlar, 6,5 dolardan bugüne kadar sattılar. Bugünden sonra da 8 dolar veya 8,5 dolar karşılığı satacaklar. Bu vatandaş nasıl yarışsın et fiyatlarıyla? Bugün bu ülkede bunun sebeplerini araştırdığımızda, eğer bir çiftlik kurdunuz, bu çiftliğin kapasitesi 200 tane büyükbaş üretimine müsaitse, siz ithalatçıdan yüzde 15 ithal ettiği hayvandan alma hakkına sahipsiniz. Veya bu kapasitenin altında kalıyorsanız, kırmızı et tüketiciler birliğine gidiyorsunuz, 10 hayvan ithal edenlerden hayvan alacağım dediğinizde, hayvan başına da 1500 TL bedel ödüyorsunuz. Artık çiftçi bunları ödemekten yoruldu, bıktı, tiksindi. Yapmak istemiyor. Bu durumda Türkiye'de et fiyatlarının aşağı doğru dönmesi mümkün mü? İçeride besiciyi bitirdiniz, ithal edeni kartele bağladınız. Belli kriterlere uyanlar alsın dediniz, belli kişilerin eline bu işi bıraktınız, onlar da et fiyatını Türkiye'de belirliyorlar. Türkiye'de et fiyatları yakında 1000 TL ortalama olduğunda siz şaşıracaksınız ama biz şaşırmayacağız. Defalarca nefesimizi tükettik ve geldiğimiz nokta bu. Sayın Bakan, 200 üretim yapabilecek çiftliğin altındakilere de ya bu hakkı verin, ya ithalatçılara. 3 dolara aldığı malı Türkiye'de 6,5 dolardan 8 dolara nasıl çıkarttığını sorun. Bunları sormazsanız, dünya et diyor, Türkiye'de vatandaş da dert yiyor" ifadelerini kullandı.