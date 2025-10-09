İYİ Partili Yücel, “Emekli ve asgari ücretli için pazar alışverişi lüks oldu”

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, esnaf ve vatandaşla bir araya geldiği program kapsamında semt pazarında esnafın ve halkın kendisine ilettiği konuları dile getirdi. Asgari ücretli ve emekli için pazar alışverişinin lüks hale geldiğini söyleyen Yücel, “Üzülerek söyleyeyimki, artık emekli ve asgari ücretli için, pazar alışverişi lüks oldu” ifadelerini kullandı.