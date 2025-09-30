İYİ Partili Yücel, “Halk eğitimden toplanan kitaplar izin alınmadan hurdacıya satılamaz”

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda halk eğitimde toplantılan kitapların bakanlığın izni olmadan hurdacıya satıldığını iddia ederek, “Halk eğitimde toplanılan kitap defter ve kağıtlar, bakanlığın açtığı ihale şekli ve süresinde, teklif usulüyle satılabilir, Hiçbir kurum yetkilisi, bunun dışında bireysel bu tür kitapları, hurdacıya satamaz, bu kanun gereğidir. Fakat bu evraklarda görülen, kurumun bireysel hurdacıya teklif almadan, bakanlığın bilgisi olmadan satışı yapıldı yönündedir, Hurdacıdan paranın alışını bireysel yapıldığı, bu paranın kurum hesaplarına yatmadığı, ifadelerle birlikte görülmektedir, İncelemenin ve ifade almanın, neredeyse iki yılı bulduğu bu süreç, konunun zamanaşımına uğraması gibi, bir düşünceyi bize göre içermektedir. Kurumlar, kanunların belirlediği yol ve yöntemleri, takip etmekle yükümlüdür, kimse bireysel hesabına para alma şüphesine dahi düşemez. Kaldı ki ihale günü satılmış olsa dahi, okul aile birliklerine bu paranın gönderilmesi zorunludur, Buradan soruyoruz ihale olmadan bireysel satışlar yaptınız mı ? Bu paralar kimlerin hesabına geçti ? Neredeyse iki yıla yaklaşan bu süreçte, konu hala neden bir sonuca ulaştırılmadı? Sadece bazı memurların, görev yerlerini değiştirmek yeterli mi” ifadelerinde bulundu.