İyi Partili Yücel, Hastaların Devlet Hastanelerinden Özel Hastanelere Yönlendirildiğini İddia Etti

Devlet hastanelerine gelen hastaların doktorlar tarafından özel hastanelere yönlendirildiği iddia eden İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hasta can derdinde, ya siz? Devlet hastanesine gelen hastaları, devlet hastanesi yetersizmiş gibi gösterip, yurt dışından gelen hastaları dahi, özel hastanelere yönlendireceksiniz, o halde, devletin hastanesinde, neden doktorluk yaparsınız ki ? Madem bu kadar beceriklisiniz, şahsınıza ait muayenehane açsanıza ? Unutmayınızki, Devlet hastaneleri ticarethane değildir. Unutmayınızki, kimse kafasını kuma gömemez" ifadelerini kullandı.