İYİ Partili Yücel, 'Hava ikmal arazisini imara açmak, bu şehre ihanet olur'

17 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 11079 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde eski hava ikmal arazisi içerisinde bulunan 120.709 m2’lik arsa hakkında özelleştirme kararı alınmıştı.

Hava ikmal arazisi içerisinde bulunan alanın imara açılacağı tartışmaları üzerine açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, “Biz 2019 yılında belediye meclislerinde bugünkü Millet Bahçesi yanındaki Hava İkmal arazisinde bir imar açılımı yapılabilir şerhini koymuş ve o gün konuşmuştuk. Bu şehre ihanet olur demiştik. Bugün Özelleştirme İdaresi adı altında Sayın Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Millet Bahçesi’nin ucunda hastane arazisi diye tabir ettiğimiz 120 bin metrekare arazi imara açıldı. Bu şehre yapılabilecek en büyük kötülük olurdu. Evet bu ihaleyle satıldığında, imar yoğunluğunu bilmediğimiz yüksek yapıların olduğu bir duruma dönüştürülürse bu şehrin hava kirliliğinden başlayın, trafik yoğunluğu, o aksın yoğun bir kitleyle yerleşim alanına dönmesi gerçekten bu şehre yapılabilecek en büyük ihanet olur. Bununla ilgili biz, İl Başkanımız, şahsım, belediye meclis üyelerimiz sürekli açıklamalar yapıyor. Orada bir camii alanı var, Millet Bahçesi var. Kartal Kavşağı kaldırmıyor diyoruz ve geldiğimiz durum itibariyle orada 8-10 bin insanın yaşayacağı bir alanı tesis etmek, oradaki trafik akışını yoğunlaştıracak. Oradaki yaşam kalitesini düşürecek. Şehrin hava alma ihtimalini o akciğerlerinin yok olmasının başlangıcı olacak. Dolayısıyla biz bunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Burada paydaş istiyoruz, burada duyarlı bir Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, sivil toplum örgütleri, belediyelerimiz burada yapılacak, açılacak 120 bin metrekarenin imar planının nasıl olacağı bir hak sahibi olmamız lazım. Duyarlı olup buradaki yoğunluğa asla müsaade etmememiz gerekiyor. Her ne kadar belediye benim bilgim yok diye açıklama yapıyorsa da bilgi dahilinde olmalı, taraf olmalı. Çünkü şehrin mimarini belediyeler ortaya koyar. Şehrin mimarisini belediyeler oluşturur. Buna dışarıdan bir elin dokunması veya dışarıdan bir kişilerin şehrime yüksek katlı şeyler tesis ediyor olması gerçekten vicdanımı sızlatır. 50-100 yıl sonra bu şehirde kanserojen maddeler nedeniyle trafik yoğunluğuyla, stresle ilgili hastalıkların bugünden önünü açmış olabiliriz. Sivil toplum örgütlerini, halkımı bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Millet Bahçesi arkasındaki Hava İkmal arazisinin asla böyle yüksek katlı imara açılmaması için hepimizin el birliği ile çaba göstermesi lazım. Duyun Kayseri şehriniz elden gidiyor” şeklinde konuştu.