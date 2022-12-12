İYİ Partili Yücel, “İmar, plan tadilatları revizyon adı altında yapılıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda 28 asıl, 27 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 55 konu meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis toplantısı sonrası konuşan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, “Her zamanki gibi bugün yine Büyükşehir Meclis Toplantısında biz muhaliflere verilen sınırlı ve eksik bilgilerle son 3 gündür gelen çalışmalarımızı yaptık. Bugün de sayın başkanlara ifademiz şu oldu; Kılıçarslan Mahallesi, Alpaslan, Köşk, Gültepe, Germir ve Esenyurt gibi birçok alanda revizyon imar planından bahsediyorsunuz. Ve bu alanlar içerisinde yeşil alanları kaldırıyorsunuz. Ticarete dönüştürüyorsunuz. Bazı yerlerde birtakım değişiklikler yapıyorsunuz. Devlet okullarının yerini özel eğitim alanlarına geçiştiriyorsunuz. Veya belediye hizmet alanlarını kaldırıp ticaret alanına dönüştürüyorsunuz. Ve bunlarla ilgili ada, parsel yok. Koskoca Alpaslan Mahallesinde bir alandan bahsediyorsunuz. Biz bunu okyanusun içerisini aramakla geçiriyoruz. Bu 3 günümüzü diye ifade ettik. Açık ve net şekilde bize eksik ve sınırlı bilgiler veriliyor. Yapılan işler doğru da olabilir. Ama yapılan işler tamamıyla bürokratların revizyonları, Belediye Başkanlarının veya komisyondaki arkadaşların edindiği bilgilerin daha da alt kademesinde bize gelen bilgilerle, biz bunlara 'evet' dediğimizde, kişilere birtakım rant mı sağlıyoruz, özel kişilerin mülkiyetlerine müdahale mi ediyoruz, bunları göremiyoruz. Vatandaş da zannediyor ki bunu görmek zorundasınız. Bilgileri vermiyorlar. Bizzat mecliste ifade ettim. Sayın Palancıoğlu da (Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu) bu konuyla alakalı kısmi açıklamalar yaptı. Hatta çok da güzel bir ifade kullandı. 'Eğer vaktiniz varsa, uzunca bir saat size bunları anlatmak isteriz.' Biz de bir önceki oturumda Hacılar Belediye Başkanımızın, 'Bizim işimiz var' ifadesini hatırlattık. Sayın Belediye Başkanımızın iş yoğunluğu yoksa, bizim için uzun bir saat diliminde bunu anlatmasını biz istiyoruz, dedik” ifadelerini kullandı.

‘BU ACABA KİM, TEREDDÜDÜNÜ GİDERMEDEN BİZ BU KONUYA 'EVET' DİYEMEYİZ’

Yapılacak değişikliklerin ada ve parsellerle belirtilmesi gerektiğini söyleyen İYİ Partili Yücel, “Çünkü, değerli Kayserililer... Kayseri’nin neredeyse yüzde 50’sinin ikamet ettiği bir bölgede imar, plan tadilatları revizyon adı altında geçiriliyor. Ve burada birçok konu alınan açık çek gibi ifade ettiğimiz bu yetkiyle çok şeyler yapılabilir. 'Bunları yapacaklar' demiyorum, ama yapılabilirler. Bu bizi rahatsız ediyor. Yapılacak yerlerdeki değişiklikler bizim tabirimizle ada, parsellerde belirtilmeli. Ve bu değişiklikleri de biz gönül rahatlığıyla 'evet' demliyiz. Maalesef biz buradaki değişiklikleri anlamadık. Anlamadığımızı başkana, meclis üyelerine ve heyete ifade ettik. Ve biz bunlara olumsuz baktık. Çünkü birçok vatandaşımızın belediye hizmet alanlarında kalan yerleri var. Belediye çözmüyor ama bir yeri çözüyor. ‘Bu acaba kim’, tereddüdünü gidermeden biz bu konuya 'evet' diyemeyiz” diye konuştu.