İYİ Partili Yücel, 'İnsan hayatı değersiz mi?'
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, 'Kayseri Mollahacı Mahallesinde çeşmelerden kızıl içme suyu akıyor, insan hayatı değersiz mi?' Dedi.
İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile Mollahacı Mahallesinde çeşmeden kızıl içme suyu aktığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Yücel, “Kayseri Mollahacı mahallesinde bugün çeşmelerden kızıl içme suyu akıyor, mahalle sakinleri tedirgin şu ana kadar yetkililer bir müdahalede bulunmadılar. İnsan hayatı değersiz mi?” İfadelerini kullandı.