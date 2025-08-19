İYİ Partili Yücel, 'IPARD'dan en çok hayvancılıkta faydalanacak yer Beydeğirmeni'ydi'

Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesini ziyaret eden İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Beydeğirmeni'nde 550 ahır olması gerekirken 4 ahır olduğunu bu durumun yatırımcının değil, Büyükşehir Belediyesinin kabahati olduğunu iddia etti, Yücel, "2017 yılında Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon metrekare üzerinde 550 müteşebbis ahır işletmesine burayı verip, Kayseri civarındaki ahırları buraya toplamak amacı güdüyordu. Bu da yanlış bir projeydi aslında. Şap hastalığı gibi hastalıklardan kaynaklı, 'Aslında ahırlar yan yana olmaz, olursa farklı sıkıntılar olur.' denmesine rağmen, 'Yok' demişti belediye. 'Biz buraya bir takım altyapılar, sizin bütün kolaylıklarınızı biz burada sağlayacağız. Sizin burada hayvan üretmeniz için elimizden geleni yapacağız. Onun için buradan arsa alacaksınız, diğer ahırları kapatacaksınız' demişlerdi. Gördüğünüz arazide bugün dörde yakın bir ahır var. Yani 550 ahır olması gereken yerde 4 ahır varsa, bu yatırımcının kabahati değil. Bu, buraya söz veren belediyenin altyapıyı yapmaması, asfalt kullanmaması veya binalar arası ulaşımı sağlayamaması veya hayvanlarla ilgili bir altyapıyı geliştirmemiş olmasıdır. Yatırımcı niye buraya gelsin, yatırım yapsın? Önce belediye verdiği sözü tutacak, sattığı arsanın amaç ve gayelerine uygun bir altyapı oluşturacak, sonra da buraya ahır işletmecileri gelecek. Belediye sözünü tutmadı, vatandaş da gelemedi. Beydeğirmeni bölgesinde gerçek yatırımcının dışında, onun elinden bir miktar yüksek rakama alıp daha yüksek bir rakama farklı bir yatırımcıya satmayı planlayan emlak sektörü girmiş, iş amacından çıkmış. Belediyenin gayrimenkulü, şehirdeki vatandaşlarımız tarafından ticari kazanca dönüştürülmüş. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde IPARD Türkiye'ye gelmişti. İlk imzayı atan da Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'dü. Kayseri'yi atlamış. Kayseri'de hala IPARD'ın bir yetkili makam ofisi yok. Nevşehir üzerinden faydalanıyoruz. IPARD'dan en çok hayvancılıkta faydalanacak yer Beydeğirmeni'ydi, amaç da buydu. Fakat Kırşehir, bundan 10 yıl önce yüzde 30 bizim gerimizde üretim yapan bir şehir, bugün bizim değil, Türkiye'nin yüzde 50 üretimini yapar hale geldi. Tek sebebi Kırşehir milletvekilleri veya Sayın Abdullah Gül'ün imzası, IPARD'ın oralara verilmesi. Vatandaşlar, Avrupa Birliği'nden aldığı bu destekle ahırını yaptı, içine hayvan koydu, IPARD kredisi ile üretimine başladı. Maalesef Kayseri, IPARD'dan çok uzak ve Büyükşehir Belediye Başkanı IPARD'ın geleceğini söylemişti. Bugünkü milletvekillerinin hiçbir çabası yok. Buradan onu da sormak lazım milletvekillerimize: "Büyükbaş hayvanda birçok yerde IPARD varken, Nevşehir'e Bölge Müdürlüğü kurulmuşken, bizim Kayseri'deki canlı mal, hayvan işiyle uğraşan, ahırla uğraşan kişiler niye IPARD alamıyor? Bu konuyla niye ilgilenmiyorsunuz?" demek lazım. Milli gelirde en yüksek vergiyi ödeyen sınıftayız ama yatırımlarda en asgari desteği alan şehiriz. 'Göz ardı edilmiş bir Kayseri, kendi kendine yeter, Kayseri'nin krediye ihtiyacı yok' ifadelerinin bugün bedellerini ödüyoruz. Herkes tarımda, hayvancılıkta bugün çok ciddi Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılar hale geldi. Kayseri'de Beydeğirmeni gibi bir tesisimiz var. IPARD kredisini getirmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı veya milletvekillerimiz bunun hesabını vermeli" şeklinde konuştu.