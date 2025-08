İYİ Partili Yücel, ithal hayvanların pislik darasını gündeme taşıdı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, yurtdışından ithal edilen büyükbaş hayvanların üzerine yapışan dışkılarıyla beraber tartılıp hesaplandığına, bunun ayrıca bir sağlık sorunu oluşturabileceğine değindi. Yücel, “Türkiye’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yurt dışından ithal ettiğimiz büyükbaş hayvanlar nakliye sırasında çıkarttıkları dışkılarla yolculuk yapıyor. Hayvanlar üzerindeki pislikle birlikte Mersin limanında kantara çıkıyor. Kendi kilosundan 10 kilogram fazla çıkıyor. Bunun üzerinden devlet vergi alıyor. Üzerindeki pislikle beraber Türk tüccarlar hayvanları satın alıyor. Bu pisliğe hem vergi ödüyor hem de et fiyatı üzeinden 6 dolar bedel ödüyoruz. Aşağı yukarı birkaç bin hayvan ithal edilip hepsi de pislikleri üzerine sıvanmış bir şekilde kantara çıkınca, 1-2 konteynerde boş yere ithal eter tüccara yaklaşık 120 bin dolar bedel ödüyoruz. Şeytanın aklına gelmez. Bu ne zekadır. Tüccara hayvan pisliğini et fiyatına satmak kimin haddidir? Kaldı ki bir de bunun sağlık tarafı var” diye konuştu.

İthal edilen hayvanların vücutlarında açık yara bulunabileceğini, bulunan bu açık yaralarla bakterilerin sofralara kadar gelebileceğinin altını çizdi. Yücel şöyle konuştu: “Bu hayvanlar 25-30 gün bu pisliklerle beraber. Vücudunda açık yara olabilir. Buradan kaptığı bakteriyle Türkiye’ye ithal olduktan kısa bir süre sonra kesimhaneden sizin sofranıza geliyor. Üzerindeki bu bakterilerle birçok vatandaşımızın hastalanmasına neden oluyor. Allah aşkına nasıl bir Türkiye oldunuz? Nasıl bir ithalatçısınız? Bir hayvan pisliğini et fiyatına satmak kimin cürrettir?”

‘SAĞLIK BAKANINA, TARIM BAKANINA SESLENİYORUM’

Et yerine hayvan pisliğine hem bedel ödendiğini hem de vergi alındığını belirten İYİ Partili Yücel, “Mersin Limanındaki tüm konunun uzmanlarına seslenmek istiyorum. Bir hayvan pisliğini üzerine yapıştırılıp kantara çıkartıldığını görmüyor musunuz? Sağlık Bakanına, Tarım Bakanına sesleniyorum. Bu haberden sonra bu konunun üzerinde hala durmayacak mısınız? Yazık değil mi bu halka et alamıyor. Biz et yerine hayvan pisliğine hem bedel ödetiyorsunuz hem de vergi alıyorsunuz. Pes vallahi” ifadelerinde bulundu.