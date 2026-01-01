İYİ Partili Yücel, 'Kar küreme çalışmalarında Kayseri belediyeleri sınıfta kaldı'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda belediyelerin kar küreme çalışmalarında sınıfta kaldığını ifade ederek, “Yaklaşık 3 gündür meteorolojinin uyarı verdiği Kayseri’de, ne yazık ki belediyelerimiz sınıfta kaldı, 3 günlük uyarılar, ancak bu kadar dikkate alınamazdı. 1 buçuk milyonluk koca şehirde, adam akıllı kar küreme çalışmasının yapılmadığını, şehrin ana artellerinin kapandığını, sürücülerin gitmekte zorluk çektiği, ara sokaklarda ise vatandaşların adeta buz pistinde dans ediyormuş gibi yürümeye çalıştıklarını gözlemliyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesine giden yollarda bile, çok sayıda arabanın yollarda kaldığını ve yolların temizlenmediğini, il ve ilçe belediyelerinin ilk karda sınıfta kaldığını görüyoruz. Kış turizmin merkezi olarak bilinen, Erciyes kayak merkezine çıkan bütün yolların nerdeyse tamamı, geliş gidiş olarak araç trafiğine kapatıldı. Polis ve jandarma ekiplerimizin hummalı ve yoğun çalışması olmasına rağmen bu bölgeye de Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçlarının çok geç vakitlerde ulaştığını söyleyebiliriz. Başta Kayseri Büyükşehir Bele Başkanı Sn. Memduh Büyükkılıç olmak üzere, ilçe belediye başkanlarını görevlerinin başına davet ediyoruz, Bizler yeni yıla yeni girdik, ama görüyoruz ki teknolojimiz, önlemimiz, çalışma azmimiz geçen yıllarda kalmış” ifadelerinde bulundu.