İYİ Partili Yücel, Kartal Kavşağı'ndan Çıkamıyor

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kayseri halkının Kartal Kavşağından bıktığını belirterek , “Kayseri halkının yakından bildiği Kartal kavşağı'ndayız akşam bu yoğunluğa bakmayın sabah bunun iki katı oluyor hele okul dönemi çok daha fazlası oluyor. Sürücülerin hepsi bu eziyetten sonra başkanım bunun bir çözümü yok mu belediye bu konuda bir çözüm aramıyor mu diyor ve bazıları bıktık diye feryat ediyor. Bu soruna bir çözüm gerekiyor. Sizler bu şehri 30 yıl önce planlamadınız mı? Planlarken rantından faydalandınız trafik sorununu vatandaşa mı bıraktınız ve hala millet bahçesinin önüne cami planlıyorsunuz. Bununla ilgili vatandaşlarımızın akşam ve sabah artık yorulduğu trafikten kurtulması gerekli her akşam her sabah 7-8 ışık beklemek zorunda kalıyorlar çözümünüz yok mu diyorlar bizim bir çözümümüz var. Melikgazi Belediyesi kendi üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve yol açmış bu yolun devamında özel lisenin yanından devam edip Köşk Kışla ya oradan da Hulusi Akar'a bağlanacak yolu açmak Büyükşehir Belediyesi'nin görevi yıllardır bu şehirde bu insanlara Kartal kavşağında her sabah ve akşam bu yoğunluğu yaşatarak eziyet ediyorsunuz. Bir an önce askeri alanla anlaşmalarınızı yapın ve o yolu Hulusi Akar'a bağlayın hem sabah hem akşam neredeyse Kartal Kavşağında yüzde 20 trafiği azaltırsınız” ifadelerinde bulundu.