İyi Partili Yücel: “Kayseri’de Turizm Daire Başkanlığı kurulmalı”

Yücel, “Kayserimizde dünyada kurulan ilk hastanesiyle (Gevher Nesibe) kalesiyle, kapalı çarşısıyla, Erciyes Dağı’yla, Erciyes dağımızı geçtikten sonra Kapuzbaşı Şelaleleriyle, Koramaz Vadimizle, Kültepe’siyle, o kadar çok zengin bir kültürümüz var ki! Sayın valimiz geldikten sonra birtakım bu konularda gayret içerisine girildi. Soğanlı bölgesinde birtakım çalışmalar açılışlar yapıldı. Kayserimizin turizmi ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Turizm Daire Başkanlığını kurma zamanımız daha gelmedi mi?” dedi.



İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’ye iç turizmi çekebilmek adına Turizm Daire Başkanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi. Diğer şehirlerde bulunun tarihi eserlerin Kayseri’de de bulunduğunu ama oralara yılda 1 milyondan fazla turist giderken, Kayseri’ye 300-400 bin turistin geldiğini söyleyen Yücel, “Kayseri’mizde iç turizmi çekebilmenin yöntemlerini düşünüyoruz. Bazen Gaziantep’e yolumuz düşüyor bazen Adana’ya. Bakıyorum Gaziantep’in kalesi var Kayserimizin de kalesi var, Gaziantep’te kapalı çarşı var Kayserimizde de kapalı çarşımız var. Fakat turist sayısına baktığımız zaman 1 milyon 300 bin Gaziantep’e bir yıl içerisinde seyahat etmişken Kayserimizde 400 – 500 bin civarında. Adana’nın lezzet festivali var bakıyoruz 3 günde 1 buçuk milyon ziyaretçi alıyor. Kayserimiz 1 yılda 400 bin ziyaretçi alınca düşünüyoruz. Kayserimizde dünyada kurulan ilk hastanesiyle (Gevher Nesibe) kalesiyle, kapalı çarşısıyla, Erciyes Dağ’ıyla, Erciyes dağımızı geçtikten sonra Kapuzbaşı Şelaleleriyle, Koramaz vadimizle, Kültepe’siyle, o kadar çok zengin bir kültürümüz var ki! Sayın valimiz geldikten sonra birtakım bu konularda gayret içerisine girildi. Soğanlı bölgesinde birtakım çalışmalar açılışlar yapıldı. Kayserimizin turizmi ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Turizm Daire Başkanlığını kurma zamanımız daha gelmedi mi?” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİMİZ YURT DIŞINDA DA TANITILMALI ANLATILMALI’

Kayseri’de 3 günlük yapılacak bir gezi programın nasıl değerlendirileceğinden bahseden Yücel, “Kayseri’ye 3 günlük gezi programları yapılarak 1’nci günü 2’nci günü ve 3’üncü günü nasıl değerlendirilebilir. Cumartesi günü esnaflarımız kepenklerini kapatarak pazar gününü evlerinde geçirmek yerine Pazar günü çok yoğun bir iç turizmle alışverişle karşı karşıya kalabilir. Pastırmacımız sucukçumuz restorancılarımız, otelcilerimiz, kapalı çarşı esnaflarımız bir takım şehir dışından gelen turistlerle dolup taşıyor olmalı. Esnafımız belki ay sonundaki ödemesini belki de bir günde çıkarabileceği müşteri kitlesini çekebiliriz. Kayserimiz daha geç kalmadan bir daire başkanlığı kurulmalı bu daire başkanlığımıza bu programlar dahilin de ülkemizde ne kadar Turizm acentesi var şehrimize davet etmeli, şehrimizi anlatmalı. Yurt dışından gelen Bakan, Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, Kayserimiz gezdirilmeli. Sadece kapalı kapılar ardında imzalar atılmamalı. Kayserimizi tanıtan broşürler kendilerine verilmeli. Kayserimiz yurt dışında da tanıtılmalı anlatılmalı. Sadece yazın bir iki ay yurt dışından gelen Almancı diye tabir edilen kendi vatandaşlarımızla değil aynı yoğunluğu 12 aya yayan bir Kayseri tesis etmeliyiz” ifadelerini kullandı.