İYİ Partili Yücel Kilis ve Osmaniye’de istişarelerde bulundu

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, TBMM İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra kavuncu, Hayat Milletvekili Şefik Çirkin, Genel İdare Kurulu Üyesi Huriye Pelin Sellitepe Turan ile birlikte, Kilis ve Osmaniye’de çeşitli ziyaretler ile istişarelerde bulundu.



İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, İYİ Parti heyeti ile Kilis ve Osmaniye’de çeşitli ziyaretler kapsamında istişarelerde bulundu. İlk olarak Kilis’te TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, GİK Üyesi Huriye Pelin Sellitepe Turan ile Kilis Sanayi Sitesi Kooperatifi, Kilis Ticaret Odası, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Muhtarlar Dernek Başkanı, İl Yönetim Üyeleri ile birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Öte yandan TBMM İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra kavuncu, Hayat Milletvekili Şefik Çirkin, GİK Üyesi Huriye Pelin Sellitepe Turan ile birlikte Osmaniye Ziraat Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Şehit ve Gaziler Derneği, Esnaflar ve Engelliler Spor Kulübü’nü ziyaret etti, ardından yönetim kurulu üyeleri ile İl İstişare toplantısını gerçekleştirdi.