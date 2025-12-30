İYİ Partili Yücel 'Kimse İYİ Parti'yi artık baraj altı gösteremiyor'

  • Haberler
Özel bir araştırma şirketinin 'Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?' sorusu üzerine oluşturulan anketin sonuçlarını paylaşan İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 'Kimse İYİ Parti'yi artık baraj altı gösteremiyor' dedi.

Özel bir araştırma şirketi, 6-15 Aralık 2025 tarihleri arasında 44 ilde 3200 kişiye ‘Sizce bugün Türkiye’nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?’ sorusunu sordu. Anket sonuçlarında yüzde 28 ile ‘Hiçbiri’ seçeneği ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 20 ile ‘AK Parti’, üçüncü sırada yüzde 18 ile ‘CHP’ yer aldı.

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, söz konusu anketin sonuçlarını paylaşarak; “Elbette yeterli değil, ama şu bir gerçek ki, kimse İYİ Parti’yi artık baraj altı gösteremiyor, “MAK Danışmanlık Şirketi, Aralık ayı araştırması” Kararsızları dağıttığımızda, İYİ Parti minimum yüzde 10.5” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

