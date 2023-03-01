İYİ Partili Yücel: “Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı”

Yücel, “Arkadaşlar, artan enflasyon karşısında, maaşları eski rakamda kalınca ezildiler, geçinemiyorlar, sıkıntıları var. Acilen bu arkadaşlarımızla protokol anlaşmasına gidin” dedi.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaş farklarıyla ilgili sorunlarını gündeme getirdi. İşçilerle yeni protokol yapılmadığını anlatan Yücel, bu nedenle işçilerin düşük maaşla çalıştırıldığını belirtti. Yücel, “Kayseri’de belediyelerimizde çalışan onlarca işçimiz var. Belediye Başkanlarının talimatlarıyla bu dönemde hepsini deprem bölgesine göreve gönderdik. Öncelikler o bölgeye giden bütün işçi arkadaşlarıma Kayseri İYİ Parti Grup başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Fakat bu esnada ben Büyükşehir Belediyesi haricinde ki ilçe belediyelerini özellikle Kocasinan’da görev yapan işçilerimizin yılbaşından sonra maaş farklarını almadıklarını, protokolün yenilenmediğini daha doğrusu eski maaşlarının üzerine cüzi bir artışla maaşlarını aldıklarını öğrendim. Yani normalde olması gereken Büyükşehir’in yaptığı gibi protokol anlaşması yapıp gelen farkı maaşlarına yansıtmaları gerekiyordu ama bunu almadıklarını öğrendim. Böylesi bir dönemde, hepsi evlerini bırakmış gitmiş deprem bölgesinde sabah akşam çalışıyor. Bu arkadaşlarımın maaşlar ile ilgili kafalarında bir soru olmaması lazım. Evlerini bırakıp gitmişler, o bölgede Kayseri’yi temsilen depremzedelere yardımcı oluyorlar. Sayın ilçe belediye başkanları, özellikle Kocasinan Belediye Başkanı hala neden protokollerini yenilemiyorsunuz, niye protokol anlaşması yapmıyorsunuz? Bu arkadaşlarımız normal asgari ücret artışındaki o farkı, normal maaşları üzerinden niye almıyor, niye sendikalar ile bir araya oturmuyorsunuz? Bu arkadaşlarımızın 6’ncı ayda protokollerini yenilediğinizde bu 6 aylık farkı verecek misiniz yoksa o günden sonraya mı başlayacaksınız? Böylesine bir dönemde millet buradan, aldığı maaşa bakmadan bölgeye gidiyor, Kayserimiz adına hizmet ediyor ise siz de bir belediye başkanı olarak bunları dikkate almanız, bu arkadaşların yasal haklarını bu kardeşlerimize vermelisiniz” şeklinde konuştu.

‘ARKADAŞLARIMIZLA PROTOKOL ANLAŞMASINA GİDİN’

Belediye işçilerin artan enflasyon karşısında geçinemediklerini sıkıntılar yaşadıklarını belirten Yücel, “Bu arkadaşlar, artan enflasyon karşısında, maaşları eski rakamda kalınca ezildiler, geçinemiyorlar, sıkıntıları var. Deprem döneminde bu konuları gündeme getirmemeye hassasiyetle dikkat ettik ama kamuoyu bilsin ki biz bunları konuşmaya başlamamızın startını belediyeler verdi. Belediyeler, Belediye Meclis toplantıları yapıyor, orada artık imarları konuşuyorlar, bir takım küçük ya da büyük konuları konuşuyorlar. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını bir kez daha hatırlatmak ise muhalefet olarak asli görevimiz ve acilen bu arkadaşlarımızla protokol anlaşmasına gidin” ifadelerini kullandı.