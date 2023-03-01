İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan Belediyesi'nde çalışan işçilerin yılbaşından sonra maaş farklarını alamadıklarını, protokollerin yenilenmediğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 01.03.2023 18:01
  • Güncelleme: 01.03.2023 18:01
  • 41
İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

Yücel, “Arkadaşlar, artan enflasyon karşısında, maaşları eski rakamda kalınca ezildiler, geçinemiyorlar, sıkıntıları var. Acilen bu arkadaşlarımızla protokol anlaşmasına gidin” dedi. 

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan Belediyesi’nde çalışan işçilerin maaş farklarıyla ilgili sorunlarını gündeme getirdi. İşçilerle yeni protokol yapılmadığını anlatan Yücel, bu nedenle işçilerin düşük maaşla çalıştırıldığını belirtti. Yücel, “Kayseri’de belediyelerimizde çalışan onlarca işçimiz var. Belediye Başkanlarının talimatlarıyla bu dönemde hepsini deprem bölgesine göreve gönderdik. Öncelikler o bölgeye giden bütün işçi arkadaşlarıma Kayseri İYİ Parti Grup başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Fakat bu esnada ben Büyükşehir Belediyesi haricinde ki ilçe belediyelerini özellikle Kocasinan’da görev yapan işçilerimizin yılbaşından sonra maaş farklarını almadıklarını, protokolün yenilenmediğini daha doğrusu eski maaşlarının üzerine cüzi bir artışla maaşlarını aldıklarını öğrendim. Yani normalde olması gereken Büyükşehir’in yaptığı gibi protokol anlaşması yapıp gelen farkı maaşlarına yansıtmaları gerekiyordu ama bunu almadıklarını öğrendim. Böylesi bir dönemde, hepsi evlerini bırakmış gitmiş deprem bölgesinde sabah akşam çalışıyor. Bu arkadaşlarımın maaşlar ile ilgili kafalarında bir soru olmaması lazım. Evlerini bırakıp gitmişler, o bölgede Kayseri’yi temsilen depremzedelere yardımcı oluyorlar. Sayın ilçe belediye başkanları, özellikle Kocasinan Belediye Başkanı hala neden protokollerini yenilemiyorsunuz, niye protokol anlaşması yapmıyorsunuz? Bu arkadaşlarımız normal asgari ücret artışındaki o farkı, normal maaşları üzerinden niye almıyor, niye sendikalar ile bir araya oturmuyorsunuz? Bu arkadaşlarımızın 6’ncı ayda protokollerini yenilediğinizde bu 6 aylık farkı verecek misiniz yoksa o günden sonraya mı başlayacaksınız? Böylesine bir dönemde millet buradan, aldığı maaşa bakmadan bölgeye gidiyor, Kayserimiz adına hizmet ediyor ise siz de bir belediye başkanı olarak bunları dikkate almanız, bu arkadaşların yasal haklarını bu kardeşlerimize vermelisiniz” şeklinde konuştu. 

‘ARKADAŞLARIMIZLA PROTOKOL ANLAŞMASINA GİDİN’

Belediye işçilerin artan enflasyon karşısında geçinemediklerini sıkıntılar yaşadıklarını belirten Yücel, “Bu arkadaşlar, artan enflasyon karşısında, maaşları eski rakamda kalınca ezildiler, geçinemiyorlar, sıkıntıları var. Deprem döneminde bu konuları gündeme getirmemeye hassasiyetle dikkat ettik ama kamuoyu bilsin ki biz bunları konuşmaya başlamamızın startını belediyeler verdi. Belediyeler, Belediye Meclis toplantıları yapıyor, orada artık imarları konuşuyorlar, bir takım küçük ya da büyük konuları konuşuyorlar. Bu işçi kardeşlerimizin haklarını bir kez daha hatırlatmak ise muhalefet olarak asli görevimiz ve acilen bu arkadaşlarımızla protokol anlaşmasına gidin” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest

Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest

İl Müdürü Livdumlu: 'Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum'

İl Müdürü Livdumlu: 'Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem bölgesinde yıkımın nedenleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde yıkımın nedenleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler

'Kanuna aykırı gösteriye katılmak' suçundan aranan şüpheli yakalandı

‘Kanuna aykırı gösteriye katılmak’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA
İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

İYİ Partili Yücel: “Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı”

ERÜ'de 'Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri' çalıştayı düzenlendi

ERÜ’de “Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri” çalıştayı düzenlendi

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem