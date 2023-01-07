İYİ Partili Yücel: 'KOSGEB, sığınmacı çalıştıranlara destek verecek'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, KOSGEB'in, bünyesinde sığınmacı çalıştıran kişilere teşvik vereceğini ifade ederek bunun yanlış olduğunu söyledi.

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  • 07.01.2023 16:50
  • Güncelleme: 07.01.2023 16:50
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İYİ Partili Yücel: 'KOSGEB, sığınmacı çalıştıranlara destek verecek'

Yücel, “KOSGEB, işletmenizde Suriyeli sığınmacı çalıştırdığınız için size destek vereceğiz diyor. Şehrimizde birçok olumsuzluk tavan yapmışken devlet eliyle bu mültecilerin çalışmasına olanak sağlanıyor. Üstelik şehrimizde işsizlik artıyor ve buna teşvik yapılıyor” dedi. 

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, KOSGEB’in, bünyesinde sığınmacı çalıştıracak kişilere destek vereceğini söyleyerek eleştiride bulundu. Kayseri’de böylece gençlerin işsiz kaldığını ve sığınmacıların gönderilmesi gerektiğine rağmen işverenlere bu teşvikte bulunan KOSGEB’i eleştirerek, “Ülkemize 2011 yılından beri yurtdışından sığınmacı adı altında gelenler, Türkiye nüfusunun neredeyse yüzde 8’ini oluşturuyor. Bu vatandaşların her konuşulduğu dönem içerisinde ülkelerine geri gönderileceği ile ilgili beklentiler var. Bunu Kayseri özelinde defalarca gündeme getiriyoruz. Eskişehir Bağları, Sahabiye, Küçük Mustafa, Keykubat ve Şeker gibi mahallelerde yoğun bir şekilde mülteci yerleşkesi olduğu yönünde ve onların ev sahibi olacak konuma geldiğini ifade etmiştik. Vatandaşlarımız onların gideceğini söylüyor ancak KOSGEB’in sitesinde bir haber gördük. KOSGEB; ‘yurtdışından mülteci olarak gelen ve şehrimizde yerleşke sağlamış, en fazla göç alanlardan olma nedeniyle Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Kilis ve Kayseri olmak üzere bu şehirlerde küçük ölçekli yatırımcılara işletmelerinde bir Suriyeli mülteci çalıştırmak kaydıyla KOSGEB desteği verileceğini söylüyor. Biz mülteciler bir an önce ülkeleriyle barışacak ve gidecek diye umut ederken devlet eliyle yapılan desteğe bakın. KOSGEB bunlardan işçi alımı yaparsanız ayın 27’sine kadar da müracaat etmelisiniz, bu şartları değerlendireceğiz ve işletmenizde Suriyeli sığınmacı çalıştırdığınız için size destek vereceğiz diyor. Emin olun bir taraftan bununla mücadele ederken ve şehrimizde birçok olumsuzluk tavan yapmışken devlet eliyle bu mültecilerin çalışmasına olanak sağlanıyor. Üstelik şehrimizde işsizlik artıyor ve buna teşvik yapılıyor” diye konuştu.

1ha

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