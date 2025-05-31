İYİ Partili Yücel: “Kurban pazarında satıcı var, hayvan var ama müşteri yok”

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, parti il teşkilatı ile birlikte kurban pazarını ziyaret etti. İYİ Partili Yücel, kurban pazarlarında müşterinin olmadığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban kesme politikasını eleştirerek; “Bugün il başkanımız, ilçe başkanımız, yönetim ile birlikte kurban pazarındaydık. Kurban pazarında satıcı var, hayvan var ama müşteri yok. Hükümet, emekliyi, asgari ücretliyi öyle bir hale getirdi ki. Kurban kesme hakkı yok. Oradaki satıcıların en büyük sıkıntıları, ulaşım, konaklama, gıda ihtiyaçları bunlarla ilgili hijyenik ortam yok. Başka şehirlerde konfor bundan güzel diyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığına da sitem de bulunuyorlar. 5 bin 450 TL yurtdışında kurban kesmeye vekalet alıyorsunuz. Bizim burada 20 bin TL. Siz bize rekabet mi yapıyorsunuz diyorlar. Tarım bakanına da ben buradan sesleniyorum. Bu maliyetleri düşürün. Yurt dışında Diyanet İşleri Başkanı kesilebilir diyor. Yurt içinde bizim maliyetimiz 20 bin lira” ifadelerini kullandı.