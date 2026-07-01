İYİ Partili Yücel, ‘Maliye borç taksitlendirmesi, bir müjde değil, tam anlamıyla bir zulüm’

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklama ile Maliye Bakanlığı’nı eleştirdi.

Maliye Bakanlığı’nın attığı adımların vatandaşın sorunlarını çözmek yerine daha da büyüttüğünü belirten Yücel, uygulamanın bir “müjde” değil, “tam anlamıyla bir zulüm” olduğunu ifade etti.

Yücel, “Vatandaş artık sizden bir haber gelince mutlu olmuyor, adeta tüyleri diken diken oluyor. Türkiye’de bir şeyler yapıyorsunuz ama yine elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Vatandaş ne bekliyor, siz ne yapıyorsunuz? Kısaca dağa fare doğurdu dedirtiyorsunuz” dedi.

Vergi borcu nedeniyle birçok vatandaşın banka hesaplarına haciz konulduğunu, araçlarının ise yediemin otoparklarında beklediğini belirten Kazım Yücel, vatandaşların araçlarını alabilmeleri için borçlarını ödemeleri ya da taksitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 4 Haziran’da bu konuda bir kanun çıkardığını hatırlatan Yücel, aradan yaklaşık 25 gün geçmesine rağmen ilgili kurumların uygulamayı hayata geçiremediğini belirterek, “Borcunu taksitlendirmek isteyen vatandaşa ‘Talebinize cevap veremiyoruz’ deniliyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?” ifadelerini kullandı.

“HER GEÇEN GÜN VATANDAŞIN BORCU DAHA DA BÜYÜYOR”

Sistemde yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşların borçlarının işlemeye devam ettiğini dile getiren Yücel, “Vatandaş borcundan kurtulmanın derdinde, siz ise onu daha da borçlandırmanın peşindesiniz. Bu şekilde yapılan taksitlendirmenin ne vatandaşa ne de devlete bir faydası var.” dedi.

Vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilebildiğini ancak uygulanan faiz oranlarının vatandaşın ödeme gücünü zorladığını ifade eden Yücel, “Vatandaş borcunu 6 yıl, yani 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık yüzde 29’un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda insanlar borçlarını nasıl ödeyecek? Bu yükün altından nasıl kalkacak?” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda hükümete çağrıda bulunan İYİ Partili Kazım Yücel, mevcut düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, “Toplumu kucaklayacak gerçek bir vergi barışına ve vatandaşın ödeme gücünü gözeten adil bir vergi taksitlendirme sistemine ihtiyaç var. Ya bu kanunu hızla yeniden düzenleyin ya da bilin ki bu uygulamayla vatandaşı ekonomik bataklığa bir kat daha gömmüş olacaksınız” ifadelerini kullandı.