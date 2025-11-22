İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’ne, “Kayseri’de bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz?”

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’nin, Van Belediyesi’ne göndermiş olduğu 6 bin 780 çift ayakkabının sevk irsaliyesinin olmadığını söyledi. İYİ Partili Yücel, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen 6 bin 780 çift ayakkabının hangi tesiste üretildiğinin açıklanmasının gerektiğini söyleyerek, “Haziran 2022 Van Belediyesi bölgesindeki öğrencilerin ihtiyaçları için bir ihale açması gerekiyor. Bot, kaban, pantolon gibi bu ihtiyaçları ihale ettiğinde Kayseri Melikgazi Halk Eğitim'de ‘Biz bunları üretiriz’ diye alıyor. Aslında Melikgazi Halk Eğitim'in elindeki üretim yapabilecek kardeşlerimiz, öğrencilerimiz bir nevi kısmi engelli. Sadece bir usta var. Bu ustayla birlikte sadece bir örneği vermek gerekirse 6 bin 780 tane ayakkabı ürettiğini iddia ediyor. Böyle bir üretimi yapabilecek bir durumun olmadığını, bu iddiada bulunan, şikayette bulunan ve kurum içerisindeki müfettişlerin aldığı belgelerle de net görebiliyoruz. Bu kardeşlerimiz, bu öğrencilerimiz böylesine bir üretimi kendi kapasiteleriyle hem yapamazlar hem de böyle bir makine parkuru olmadığından bahsediyorlar.

7.11.2022 veya 8.11.2022’de Gaziantep bölgesinden 6 bin 780 çift ayakkabının tabanı alındığı iddia ediliyor. Fakat 4 ay sonra bu konunun burada üretilmediğini müfettişlere beyan eden şikayetçilerden sonra bu kurum hızlı bir şekilde 4 ay sonra da bu ayakkabı tabanlarının teslim alındığı fişini ortaya koyuyor. Aslında hesap ters. Bu ayakkabılar 8.11.2022'de tabanları teslim edildiyse muayenenin o gün yapılması gerekirken, ödemede muayeneden sonra yapılması gerekirken tam 4 ay sonra yapılan itirazdan sonra muayeneyi 4 ay sonraya bir evrakla ortaya koyuyorlar. Şeytanın aklına gelmez, herhalde panikle yaptılar. Daha doğrusu ihale kanunlarına aykırı, kurumun işleyişine de aykırı bir durum. Bir mal geldiyse önce muayenesi yapılır, sonra bedeli ödenir. Bu itiraz olmasaydı bu muayene teslim tutanağı olmayacaktı.

Buradan şu şüpheye düşüyoruz: Demek ki böyle bir ayakkabı üretecek elinizde bir ekipman yok, makine parkuru yok ama bu ihaleyi aldınız. Muhtemeldir ki Antep'ten aksesuar ve parçalarını aldık, biz ürettik dediğinizde komple ürettiniz ve Van'a gönderdiniz diye şüpheye düşüyoruz. Bununla ilgili de bir sürü iddia ve şikayet yargıya da intikal ettiği görülen iç bir soruşturmanın da sonuçları bekleniyor. Biz diyoruz ki siz bu ayakkabıyı komple aldınız, komple bu ayakkabıyı Van'a da gönderdiniz. Botu da, montu da. Yoksa bu parçalar, bu aksesuarlar, bu üretim, bu kapasite, bu ekipmanla yapıldığını siz belgelemeniz lazım. Bu belgenin de bir ucunu ben aslında sunmuştum. 19 tane ‘çalışıyor’ diye gösterilen öğrencinin neredeyse yüzde 90'ı her ay aynı imzayı atmış. Veya biz buradan şu iddiayı ortaya atıyoruz: Bu ayakkabılar Van'dan parçası geldi diye iddia ediyorsanız sevk irsaliyesi nerede? Kayseri'de üretildiyse bu üretimi, bu makine parkurunu bize lütfen gösterin. Bir sanayi kurdunuz da biz mi farkında değiliz? Bunu da geçiyorum. Eğer böylesine bir ayakkabı Kayseri'de komple üretildiyse buradan da Van'a bir sevk irsaliyesi olması lazım. Lütfen bunu gösterin. Bunları şu ana kadar müfettişler bize beyan edemediniz. Yargıya gitti bir sonuç alamadınız. Üstü kapatılsın diye bir çaba içerisinde olmuş da olabilirsiniz, bunu da hissediyoruz. Ama biz buradan açık çağrıda bulunuyoruz. En azından eğitim camiası burada muzdarip veya eğitim camiasının bir takım mağduriyetlerini tüm eğitim personelimiz, öğretmenlerimiz, camiamız çeksin istemiyoruz” şeklinde konuştu.

‘BAKANLIĞIMIZA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ’

İYİ Partili Yücel, Bakanlığa çağrıda bulunarak, “Bunlarla ilgili buradan Bakanlığımıza şöyle bir çağrıda bulunuyoruz: Sayın Bakanım, Kayseri'de böyle bir iddia var. İç müfettişler bu konuyu bir türlü kapatamıyor, bir türlü üstünü örtemiyor. Ankara'dan müfettiş isteniyor, oradan gönderilmiyor. Bu anlattığımız sadece bir tanesi. Çok merak edilirse, diğer başka bir belgede yine aynen teslim tutanağı 4 ay sonraya. ‘Bir mal gelmeden bedel ödendi’ iddiası var ortada. Kurumlarda bu olmaz. Bununla ilgili biz savcılığımızı, Milli Eğitim Bakanlığımızı iç soruşturmayla ilgili en azından göreve davet ediyoruz. Yoksa kurumlarda’, Bu işler olur mu?’ diyorsunuz. ‘Bizim için normal mi?’ diyorsunuz. Bunu da zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.