İYİ Partili Yücel, 'NATO'yu tüm dünya liderleriyle birlikte Kayseri'ye bekliyoruz'

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, ittifakın etkinlikleri ile ilgili kararlar almak için toplanacak. İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hakkında eleştirilerde bulundu. İYİ Partili Yücel, NATO’yu tüm başkanları ile birlikte Kayseri’ye davet ederek, “NATO zirvesi için dünya liderleri Ankara'ya geliyor. Hummalı bir çalışma var. Çalışmaların içerisinde var olan gecekonduları yıllardır değiştirememişsiniz, onların önünü pankartlarla kapatıyorsunuz. Tebrik ediyorum, başarılı bir iş yapıyorsunuz. Mevlana'nın ‘Ya olduğunuz gibi görünün ya göründüğünüz gibi olun’ sözüne de aykırı düşüyor. Kimi kandırıyoruz? Türk vatandaşı bu eziyeti, bu gecekondularda, bu keşmekeş içerisinde yaşarken siz sadece dünya liderlerine bunu göstermemeye gayret ediyorsunuz. Ben de diyorum ki burası da Kayseri. Burası da virane olan noktalarımızdan birisi. Keşke bir NATO toplantısını Kayseri'de yapsanız. Kayseri'de de önüne pankartlar falan çekseler de biz de bir şeyler söylesek. Ne NATO toplantısıymış kardeşim. Taksilerden esnaflara kadar artık büyük bir çalışma içerisine girdiler. Yıllardır taksiye binen müşterilerine lokum ikram etmeyen arkadaşlarımız, şimdi oradan gelen turistlere Türk lokumu ikram edeceklermiş. Türkiye'yi tanıtımın sadece bir lokumla olacağına inanıyor musunuz? Bu dünya liderlerinin, bu Türkiye ile ilgili raporlamasının olmadığını mı zannediyorsunuz? Görmediklerini mi zannediyorsunuz? Yaşadığımız sarayı de görecek, lüks yeri de görecek, o viraneyi de görecek. 20-25 yılda bir NATO toplantısı Türkiye'de değil de her yıl Türkiye'de olsa, asfaltları dökemediğiniz veya tadilatlarını yapamadığınız yolları bak bir gecede nasıl yapıyorsunuz, 7/24 nasıl çalıştırıyorsunuz. Gülünecek hale geldik. Bir NATO toplantısına verdiğiniz bu ehemmiyeti, bu ülkede yaşayan 86 milyona keşke verseydiniz diyorum. Bir gün de NATO'yu bütün dünya liderleriyle Kayseri'ye bekliyoruz. Mektup yazmamız da gerekirse onu da inşallah en kısa zamanda yazalım” şeklinde konuştu.