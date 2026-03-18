İYİ Partili Yücel 'Öcalan'a İYİ Parti'nin haricinde başka kim 'cani' dedi?'
İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, '50 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan İYİ Parti'nin haricinde başka kim 'cani' dedi? Niye demiyoruz 'cani'?' dedi.
İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Cani" denilirken PKK lideri Abdullah Öcalan'a tepki göstermeyenleri yayınladığı sosyal medya paylaşımı ile eleştirdi.
İYİ Partili Yücel, PKK lideri Öcalan'a "Cani" diyen tek partinin İYİ Parti olduğunu belirterek; "Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu'ya dünyanın birçok lideri 'cani' dedi, 'cellat' dedi. Türkiye'deki siyasi partilerin neredeyse hepsi 'cani, katil Netanyahu' dedi. 50 bin kişinin katili Abdullah Öcalan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan İYİ Parti'nin haricinde başka kim 'cani' dedi? Niye demiyoruz 'cani'?" ifadelerini kullandı.