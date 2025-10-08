İYİ Partili Yücel 'Öcalan kurucu önder değil bebek katili, terörist elebaşıdır'

  • Haberler
İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, 'Öcalan kurucu önder değil bebek katili, terörist elebaşıdır. Yeri imarlı, ordan gideceği yer toprağın altıdır' dedi.

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısında atılan sloganları eleştirerek, "TBMM’deki DEM Grup Toplantısı’nda 'Apo bebek katiline özgürlük' sloganları atıldı. Bu cani, kurucu önder değil bebek katili, terörist elebaşıdır. Yeri imarlı, ordan gideceği yer toprağın altıdır" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi

