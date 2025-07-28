İYİ Partili Yücel: 'Politikanız yanlış, çiftçi zarar ediyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tarım işçileriyle bir araya gelerek tarım sektörü hakkında konuştu. İyi Partili Yücel: “Türkiye’nin en büyük tarım havzası Kayseri Kocasinan İYİ Parti İlçe Başkanı Hayrullah Bey ile birlikte tarım işçilerimizle bir yılın sonunda hasat döneminde bir araya geldik. Herkes evine ekmek götürmek için. Tarlaya ekmeği tohumu, attığı gübreyi amelesiyle, mazotuyla, işçiliğiyle sonuçta zarar etti. Ve Türkiye'ye geldiğimiz birçok yerde bunlar söyleniyor. Bu kadar çiftçi tarlaya ektiği ekinden evine bir ekmek götürmek istiyor. Emin olun zararı, ipoteği, haczi konuşmaktan şu bir ekmeği alacak güçleri kalmamış. Tarım Bakanı duy artık bu gerçeği. Politikanız yanlış, tarımla uğraşan bu ziraatçilerimiz kıvranıyor, sancı içerisinde. Sayın Tarım Bakanı duy artık. Tarım işçileri, tarım emekçileri feryat ediyor” ifadelerini kullandı.