İYİ Partili Yücel, sanatçı Mustafa Keser hakkında suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kazım Yücel, bir konserde anlattığı fıkrayla Kayserililere ‘Yahudi benzetmesinde’ bulunan sanatçı Mustafa Keser hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kazım Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyaya zülmeden, özetle Müslümanları katleden Yahudi İsrail ile Kayseri’nin eş değer tutulması bizim için hakarettir. Bunun ile ilgili yargıya şikayette bulunacağız demiştik ve bugün şikayetimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra takdir yüce Türk yargısınındır" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kazım Yücel, "Bir konser esnasında Mustafa Keser, 'Yahudi ile Kayserilinin ne farkı var oğlum' demişti. Bu sosyal medyalardan yayılınca Kayserili olarak biz de bu konuda duyarlı davrandık. Dünyaya zülmeden, özetle Müslümanları katleden Yahudi İsrail ile Kayseri’nin eş değer tutulması bizim için hakarettir. Bunun ile ilgili yargıya şikayette bulunacağız demiştik ve bugün şikayetimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra takdir yüce Türk yargısınındır" dedi.