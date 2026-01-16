İYİ Partili Yücel, 'Sanayici üretime başlamadan borca giriyor'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kayseri’de Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmak isteyen sanayiciler, arsa alımından bina yapımına, makine parkurundan işçi istihdamına kadar her aşamayı büyük ölçüde kendi sermayeleri ve banka kredileriyle yapmak zorunda kaldığını devlet desteği çok sınırlı olduğu için sanayici daha üretime başlamadan ciddi bir finansal yük altına girdiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Kayseri'de organize sanayiler üzerinden çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Kayserimizde 4. Organize Sanayi şu anda hayata geçirilecek ve sanayicimiz koşuyor, parasını yatırıyor, arsa alıyor. Aldığı arsanın üzerine şartlı olduğu için 3 yıl içerisinde, örnek veriyorum, bir bina yapmak zorunda. 3 yıl sonra da içine makine parkuru kurarak hayata geçirmek zorunda. Sonra da içine işçi istihdam ederek burada üretim yapmak durumunda. Tabii ki bunlar çok ciddi rakamlar istiyor ama sanayicimiz bu rakamların bir kısmında gidiyor, bankaya muhtaç oluyor. Yani bankayı kendine ortak ediyor. Hani diyorlar ya; 'Kayseri akıllıdır, işini bilir.' Maalesef başka şehirlerde, başka ilçelerde işini bilenler çok ama Kayserilimiz elindeki paranın bir tamamını arsaya, binaya, makine parkuruna gömerken; bugün Bor ilçesi, 700 hektarlık bir alanı Organize Sanayi'ye tahsis ediyor. 700 hektarlık alan içerisinde %20'sini alıyor, %80'ini müteşebbise karşılıksız veriyor. Müteşebbis burada bina yapacaksa bunun da devlet teşvikini alıyor. Sonra içine makine parkurunda yine devlet teşvikini alıyor. Sonra çalıştıracağı işçiyi 3-5 yıl devletin SGK'sız ve birtakım desteklerinden faydalanarak yapıyor. Bizim Kayseri'deki sanayicimiz bunların hiçbirinden faydalanmıyor. Kayseri'de sanayici, sanayi işletmesini hayata geçirene kadar zaten boğulmuş oluyor. Kayseri bunları yapmaya gayret ederken Bor, 700 hektarlık alanı doldurmuş, yeni bir 700 hektarlık alanı daha hayata geçirmek için devlete müracaat ediyor. İçim sızlıyor. Kayserili sanayici buradan kopup bu teşvikler için Niğde'nin Bor ilçesine fabrika yapmaya gidiyor. Oradaki iş istihdamını sağlıyor, Kayseri'deki işsizliği de artırıyor. 'Sanayiciyim' dediğimde her şeyi cebimden yaptığımı anlatıyorum. Hiçbir devlet desteği olmadığından bahsediyorum. Ama bazı ilçelerimiz, bazı illerimiz belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle öyle bir devlet destekleri alıyorlar ki, örneği de Bor. Şehrinizin sanayisini buradan kaybetmek üzeresiniz. Sahip çıkın sanayicinize! Sanayici bize destek versin. Hele bu sanayici bu işi burada yaparsa... İşsiz kardeşlerim; İYİ Parti olarak biz sizlere 'Hani nerede?' diyorsunuz ya proje, işte bu projeleri biz ifade ediyoruz. Hayata geçirmek de Cumhur İttifakı'nın işi" ifadelerinde bulundu.