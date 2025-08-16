İYİ Partili Yücel, Şap hastalığı Türkiye'yi sardıığını iddiia etti

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Türkiye’de hayvancılığın bittiğini belirterek, “Sevgili hemşerilerim, şap hastalığı yani halk dilinde dabak hastalığı büyükbaş hayvanları sarmış durumda. Ahırlar bomboş. Bugün onlarca ahır ziyaret ettim. Hiçbir ahırda neredeyse büyükbaş hayvan kalmamış. Hepsi kesimhanenin yolunda. Hepsi elindeki hayvanı hastalanmış veya hastalanmaya yakın kesime götürmüş. Yani önümüzdeki yıl buralarda üreticinin elinde büyükbaş olmadığı için bu sefer elindeki kapasitenin yüzde 5'i kadar ithal edebilir hakkını da kullanmayacak. Yani yurt dışından ithal hayvan da alamayacak bu üreticiler. Bugüne kadar Kars'ta, Iğdır'da görülmemiş şap hastalığı Türkiye'yi sarmış. Ben buradan tarım bakanımıza seslenmek istiyorum. Bizim duyduğumuzu siz de duymuş olabilir misiniz? Bu konudan haberiniz var mı? Et işiyle uğraşan büyükbaş üreticileri şu anda uykuları kaybetmiş. "Kredileri nasıl ödeyeceğiz?" ve hızla kesime götürüldüğünde bugün karkas fiyatı aşağı düşebilir ette ama 2 gün sonra ortada kesimhaneye gidecek büyükbaş olmadığı için fiyatların nereye gidebileceğiyle ilgili bir kanaatiniz var mı? Bu Türk halkı kaç liradan et tüketecek? Bunun planlamasını yapıyor musunuz? Bakın, eğer bu üreticiye bugün destekte bulunmaz iseniz, bu hastalığa bir çare bulamaz iseniz, herkes kesimhaneye götürdüğü hayvandan sonra boş ahırlarla önümüzdeki yıl bu ülkede et fiyatları astronomik rakamlara ulaşacak. Tarım, hayvancılık Türkiye'de bitiyor sayın bakanım. Bana anlatıyorlar, onlarca insanı geziyorum. Hepsinin aldığım bilgileri de ekranlarda yansıtmaya çalışıyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bugün karşılaştığı şap hastalığı. Bununla ilgili bütün veterinerlerinizi sahaya sürmeniz lazım. Bu hayvanlar üretilmeli, üretimin yüzde 5'i kadar da bu vatandaşlar yurt dışından hayvan ithal edebilmeli ve bu ülke et sorununu aşmalı. Maalesef bizim haberimiz var mı? Evet. Ama sizin haberiniz var mı diye de size soruyoruz sayın bakanım”ifadelerinde bulundu.