İYİ Partili Yücel, 'Sarımsaklı Mahallesi'nde feryat var'

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’ndeki vatandaşlar, tren yolu hattı için çekilen tel örgülerin kendi geçişlerini ve hayvanlarının geçişlerini engellediklerini ifade ederek, alt ve üst geçit yapılmasını istediklerini dile getirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Sarımsaklı’nın sorunlarının duyulduğunu, şimdi de yeni bir sorunla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, “Cuma namazımızı Sarımsaklı Mahallemizde yerine getirelim dedik. Cuma namazı çıkışında, vatandaşlarımızın sorunları ile karşılaştık. Mahallemizin içerisinden geçen tren yolunun güvenliği açısından Devlet Demiryolları, güvenlik açısından buraya bir tel örgü oluşturmuş. Ama tam mahallenin ortasından geçen bu tel örgü, mahallemizin insanlarının veya hayvanlarının karşı mera alanlarından mahalleye geçmesini engelliyor. Devlet Demiryolları’nın yetkilileri, Kayseri’nin sahipleri duyun. Köy dediniz mahalle yaptınız, sanki zenginlik getirmiş gibi otobüste, suyunda bir çok problemlerinde Sarımsaklı’nın problemlerini ben duydum, siz duydunuz, gündeme getirdiler şimdi yeni bir sorun çıkartıyorsunuz. Hayvancılık ölüyor. Mahalle kültürü ölüyor. Siz bunun içerisine bir bomba daha koyuyorsunuz. Mahallenin kızı bir tarafta, babası bir tarafta araya tel örgü çekiyorsunuz. Bunun için alt geçitleri ve üst geçitleri özellikle insanların geçişi için mutlaka planlarınızın içine koyun. Burası tarım ve hayvancılıkla geçinen bir yer. Hayvanlarının da oradan bu tarafa, buradan diğer tarafa geçeceği alt geçidi planlayın. Vatandaşları mağdur etmeyin. İktidar olan, yöneten sizsiniz. Neredeyse vatandaşın ekmeğine mani oluyorsunuz. Duyun bu sesi. Kayseri Sarımsaklı Mahallesi’nde feryat var” şeklinde konuştu.