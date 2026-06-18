İYİ Partili Yücel, 'Tandoğan Meydanı'nda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde buluşuyoruz'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve tüm teşkilatlarla bir araya geleceklerini ifade etti. İYİ Partili Yücel, “Son dönemde ülkemizde terörle mücadele konusunda yaşanan gelişmeler ve terör örgütü elebaşına yönelik özgürlük çağrıları, milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturmaktadır. Türk milletinin bu süreç karşısında sessiz kalması beklenemez. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerine, milli birliğimize, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, 27 Haziran tarihinde Ankara Tandoğan Meydanı’nda, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu liderliğinde gerçekleştirilecek büyük buluşmada bir araya geleceğiz. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek bu program, yalnızca bir siyasi etkinlik değil; milletimizin ortak değerlerine, milli hafızasına ve geleceğine sahip çıkma iradesinin güçlü bir şekilde ortaya konulacağı demokratik bir buluşma olacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak bu anlamlı günde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde buluşarak, Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha ifade edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, Türk bayraklarıyla birlikte bu tarihi buluşmaya katılmaya, meydanlarda ve dijital platformlarda milli birlik ve beraberlik mesajını çoğaltmaya davet ediyoruz. Birlikte güçlü, birlikte kararlı ve birlikte Türkiye’yiz. 27 Haziran’da Ankara Tandoğan Meydanı’nda buluşmak dileğiyle” açıklamalarında bulundu.