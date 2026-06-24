İYİ Partili Yücel 'Türk halkımızı Cumartesi günü Tandoğan Meydanı'na Türk bayrağı açmaya bekliyoruz'

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, tüm vatandaşları 27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge davet etti.

Yaptığı açıklamada İYİ Partili Yücel; “27 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Ankara Tandoğan Meydanı'nda işsizliğe bayrak açıyoruz, adaletsizliğe bayrak açıyoruz, hukuksuzluğa bayrak açıyoruz. Özellikle yıllardır "cani" dediğimiz, 50 bin insanımızın katili Apo'ya birçok ilimizde yapılacak mitinglere karşı Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde Türk bayrağını açıyoruz. Türkler ekonomide, hukuksuzlukta, adaletsizlikte sıkıştığında "Nerede bu genel başkan, nerede bu liderler?" dediğinde görünen o ki sadece İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu var. Müsavat Dervişoğlu, 27 Haziran Cumartesi günü tüm Türk halkını Ankara Tandoğan Meydanı'na bekliyor. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Adaletsizlik, hukuksuzluk, işsizlik, ekonomideki bu buhran için bir direniş göstermemiz gerekli. Cumhuriyet bizim. Cumhuriyete sahip olmak asli görevimiz. Bu vesileyle Kayseri halkımız başta tüm Türk halkımızı 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'na Türk bayrağı açmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.