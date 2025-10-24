İYİ Partili Yücel: 'Ülkenin yarısı silahlandı'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel dün bir kadının eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yücel, “Erciyes Üniversitesi'nde üç çocuklu bir anne eşi tarafından bu hayattan koparıldı, katledildi. Her yıl yüzlerce kadınımız bu şekliyle katlediliyor. Ey hükümet bir boşanmadan sonra karı kocanın rehabilite edilmesi gerekmiyor mu? Veya bir psikolog tarafından takip edilmesi gerekmez mi? Belki de birbirine zarar vereceğini psikolog tespit edecek ve bunların birbirine yaklaşmasının tedbirleri alınacak. Bunun için bir kanun gerekli. Bunlarla ilgili hiçbir çalışmanız maalesef yok” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKENİN YARISI SİLAHLANDI’

Yücel, bireysel silahlanma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl kadınımızı, annemizi bu hayattan koparan caniler, aldıkları sınırlı bir cezayla tekrar hayatlarına devam edebiliyorlar. Ama anneler çocuklarından kopmuş, çocuklar annelerine hasret bir hayat güderken, devam ettirirken sizler maalesef bunlarla ilgili hiçbir kanun üretmediniz. Hızla bu tür konularla ilgili psikologların devreye girmesi ve rehabilite edilebilecek sistemin oluşturulması gerekli. Bunun da kanunlaştırılması gerekli. Başka bir tür tedbir aklınıza geliyorsa o da hızla hayata geçirilmeli. Yazık, bu şehre hüzün düştü. Huzur şehri dediğiniz bu şehirde her gün cinayetler, her gün silahlı saldırılar var. Üzerinde silah olmayan vatandaş kalmadı. Pompalı tüfek, ateş alan diğer silahlar. Teksas gibi bir yer oldu Türkiye. Bununla ilgili de bir tedbir gerekli. Silahı herkes taşıyamaz, herkese silah verilemez. Vatandaş onda var diye kendi de silahlanıyor. Bu ülkenin neredeyse yarısı silahlandı. Bununla ilgili de bir tedbir almanız gerekli. Canileri aramızdan mutlaka soyutlayıp çıkartmanız gerekli. Psikologlarla, polisimizle, adliyemizle, yargımızla, aldığı cezalarla. Yazık, bu şehre yine bir hüzün düştü. Bakıyorum yine konuşan yok. Bakıyorum yine kabul var” diye konuştu.