  • Haberler
  • Gündem
  • İYİ Partili Yücel: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli arasındaki fark giderek açılıyor'

İYİ Partili Yücel: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli arasındaki fark giderek açılıyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Türkiye'de artan yaşam maliyetine dikkat çekerek: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli ve emekli arasındaki fark giderek açılıyor' dedi.

İYİ Partili Yücel: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli arasındaki fark giderek açılıyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Türkiye’de artan yaşam maliyetine dikkat çekerek açlık sınırının 26 bin TL’ye dayandığını belirtti. Emeklilerin, asgari ücretlilerin ve pazarcı esnafının bu şartlar altında geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Yücel: “Açık sınırının, 26 bin TL olduğu ülkemde, emekli, asgari ücretli, pazarcı esnafıma nasıl gelsin. Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli ve emekli arasındaki fark giderek açılıyor. “Varlıkta, kıtlık yaşayan ülke gibiyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Kayseri'nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Kayseri’nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Kayseri dahil 30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şahıs yakalandı
Kayseri dahil 30 ilde FETÖ operasyonu: 91 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!