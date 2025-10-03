- Haberler
İYİ Partili Yücel: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli arasındaki fark giderek açılıyor'
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Türkiye'de artan yaşam maliyetine dikkat çekerek: 'Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli ve emekli arasındaki fark giderek açılıyor' dedi.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, Türkiye’de artan yaşam maliyetine dikkat çekerek açlık sınırının 26 bin TL’ye dayandığını belirtti. Emeklilerin, asgari ücretlilerin ve pazarcı esnafının bu şartlar altında geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Yücel: “Açık sınırının, 26 bin TL olduğu ülkemde, emekli, asgari ücretli, pazarcı esnafıma nasıl gelsin. Ülkeyi idare edenlerle, asgari ücretli ve emekli arasındaki fark giderek açılıyor. “Varlıkta, kıtlık yaşayan ülke gibiyiz” ifadelerini kullandı.