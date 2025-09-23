  • Haberler
  • Gündem
  • İYİ Partili Yücel 'Üretici, çaresiz, yalnız ne yapacağını bilemez durumda'

İYİ Partili Yücel 'Üretici, çaresiz, yalnız ne yapacağını bilemez durumda'

İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, büyükbaş hayvan üreticisinin en büyük sıkıntısının 'şap hastalığı' olduğunu ifade ederek 'Özellikle doğu bölgelerimizde , bu hayvan hastalığı hızla ilerliyor, 1965 yılından beri ilk defa, üretici çaresiz yalnız ne yapacağını bilemez durumda' dedi.

İYİ Partili Yücel 'Üretici, çaresiz, yalnız ne yapacağını bilemez durumda'
Kayseri GündemEditör

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, büyükbaş hayvan üreticilerinin sıkıntılarını dile getirdi. İYİ Partili Yücel, büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığına değinerek; “Büyükbaş hayvan üreticilerimizin, aylardır en büyük sıkıntısı ŞAP hastalığı, Şap  veya SAT-2 diye bilinen bu hayvan hastalığı hızla ahırlarımızı boşaltıyor, büyükbaş üreticisi çaresiz, umudunu yitirmiş geleceğe kaygıyla bakıyor, Özellikle doğu bölgelerimizde , bu hayvan hastalığı hızla ilerliyor, 1965 yılından beri ilk defa, üretici çaresiz yalnız ne yapacağını bilemez durumda, Yetkili  bakanlık, bu durumda üreticiye destek olmak için, koltuklarında, makamlarında değil, sahada ahırlarda üreticinin yanında olması gerektiği bir dönemdeyiz. Hayvancılık bizim geçmişimiz, geleceğimiz Türk toplumunun geçim kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

1ha
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

ERÜ'den 31 Öğretim Üyesi 2024 'En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı
ERÜ’den 31 Öğretim Üyesi 2024 “En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı
Tarem Geleneksel Sanatları Yaşatmaya Devam Ediyor
Tarem Geleneksel Sanatları Yaşatmaya Devam Ediyor
İncesu'da Tarihi Mozaik Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
İncesu’da Tarihi Mozaik Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Zabıta'dan Okul Servislerine yoğun denetim
Zabıta'dan Okul Servislerine yoğun denetim
Kayseri Mahallesi'nde Alkollü Mekanların Artışı Endişelere Neden Oluyor
Kayseri Mahallesi'nde Alkollü Mekanların Artışı Endişelere Neden Oluyor
Kaymakam Ermiş: 'Bir şey olmaz mantığının doğru olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük'
Kaymakam Ermiş: “Bir şey olmaz mantığının doğru olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!