İYİ Partili Yücel: 'Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz'

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde 13 maddelik gündem karara bağlanırken, İYİ PARTİ Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşların itirazlarının belediye meclislerine gelmediğini, kendilerinin vatandaşın hakkını belediye meclisinde aradıklarını ifade etti.

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  • 13.01.2023 17:47
  • Güncelleme: 13.01.2023 17:47
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İYİ Partili Yücel: 'Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde 13 maddelik gündem karara bağlandı. İYİ PARTİ Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel ise vatandaşların belediye başkanlıkları, makamlara vermiş olduğu itirazların komisyona gittiğini ancak belediye meclislerine gelmediğini söyledi. İYİ Parti grubu olarak vatandaşların hakkını belediye meclislerinde aradıklarını belirten Yücel, “Ek gündemde aslında vatandaşlarımızın kamu kurumlarıyla ilgili olan sorunlarını ve gündem maddelerini ele alıyoruz. Talas bölgesinde vatandaşlarımız bir takım imar, tadilatlara itirazlarda bulunmuşlar. Ben İYİ Parti grubu adına itirazlarımı yaptım. Komisyona kadar gidiyor itirazlar ancak belediye meclis gündemine gelmiyor. Vatandaşlarımız bilsin ki belediye başkanlıklarına, makamlara verdikleri itirazlar komisyona gidebiliyor ancak belediye meclislerine gelmiyor. Siz de bizim belediyede yaptığımız itirazlar gibi hakkınızı arayın. Bu konuda ısrarcı olduk hatta görmediğimiz için onların reddettiğini, reddin tersine oy kullandık. Vatandaşlarımızın itirazlarını sadece belediye başkan ve makamları sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin olduğu komisyonun görmesi yeterli değil. Muhalefet partileri diye tabir edilen İYİ Partilerin de itirazların ne olduğunu görmek en doğal hakkımızdır. Siz hakkınızı arayın, biz de belediye meclisinde sizlerin hakkını arıyoruz” diye konuştu.

1ha

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