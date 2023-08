İYİ Partili Yücel, yol sorununa dikkat çekti

Yücel, “Burası yüzlerce kazaya şahitlik etti. Vatandaşlarda defaten bildiriyor. Bu bölgede mutlaka bir önlemin alınması lazım. Bu bölgede Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi mutlaka bir tedbir almalı” dedi.



İYİ Partili Kazım Yücel, Kayseri - Sivas Caddesi Alparslan durağının orada çok kez trafik kazasının yaşandığını söyleyerek yetkililerden bir önlem almasını istedi. Alparslan tramvay durağının yoğun olarak kullanılan bir yer olduğunu ifade eden Yücel, cadde üzerinde çok sayıda ölümcül ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği belirtti. Yücel, “Kayseri - Sivas Caddesi Alparslan durağının önündeyiz. Burayı ben 3-4 yıl içerisinde birkaç sefer gündeme getirdim. Alparslan'ın durağı çok yoğun kullanılan bir nokta. Tramvay için olsun yayaların karşıdan karşıya geçtiği bir yer olarak kullanıyor. Fakat bu güzergahta Tuna kavşağından şehir meydanına doğru giden araçların birazdan göreceksiniz ışık yeşilden sarıya geçtiği zaman çok süratle gittiğini görüyoruz. Bu 3-4 yıl içerisinde benim gündeme getirdiğim dönemde yüzlerce kazaya şahitlik etti. Vatandaşlar da defaten bildiriyor. Bu bölgede mutlaka bir önlemin alınması lazım. Bu bölgede Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi mutlaka bir tedbir almalı. Kullanımın en yoğun olduğu bir yerdeyiz ve her yıl burada yazık birkaç da canımıza mal olan trafik kazaları oluyor. Onlarca hasarlı kaza oluyor. Buradaki vatandaşlarla bu röportajı yapmadan sohbet ettik. Kendileri de bunun defaten dile geldiğini ifade ettiler. Ben bir kez daha buradan buraya emniyet müdürlüğümüzün, valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin, vatandaşlarımızın can güvenliği için mutlaka bu trafik ışığının öncesinde herhangi bir tedbir alınması lazım. Tuna Caddesinden şehre doğru gidenler burada kapalı kalan bu ışığı görmüyorlar. Burada vatandaş da ışığı gördüğü zaman yola bakmıyor ve karşıya geçmek istiyor. Ölümcül kazalar oldu. Hasarlı kazalar oldu. Burada bu tedbirin alınması için daha ne olması lazım? Bu örneklerimizden bir tanesi belki ama defaten şikayetlerin geldiği bir noktadayız. Vatandaşlarımız mağdur. Hayatını kaybediyorlar. Sakat kalıyorlar. Belediye başkanları, emniyet müdürlüğü, Kayseri'mizin kıymetli valisi, niçin varsınız? İnsanların sağlığı için. Bu sağlık için yapılması gereken her neyse bu yolda, bu güzergahta, bu tedbir alınmalı. Bugünden sonra rica ediyoruz vatandaşlarımız adına mutlaka bir tedbir alınmalı” ifadelerini kullandı