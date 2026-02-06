İYİ Partililer kartal Şehitliğini Ziyaret Etti

İYİ Parti Kayseri Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, İl Divan başkanları ve İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Kartal Şehitliğine ziyarette bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, “Mesele vatansa, bir umut hakkı aranıyorsa, o da bu vatan uğrunda şehit olmaktır. Umutlarını vatan için şehit olma yolunda kullanmış, onlarca şehidimizi mezarları başında, İYİ Parti Kayseri İl Başkanımız Tansu Şener ve İl Divan başkanlarımızla bir kez daha dualarla yad ettik” açıklamalarda bulundu.