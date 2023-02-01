İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliye gözaltı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 01.02.2023 10:27
  • Güncelleme: 01.02.2023 10:27
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İzinsiz kazı yapan 3 şüpheliye gözaltı

 Kayseri’de jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Hamzaların Ağılı Mevkiinde icra edilen operasyonda, define bulmak amacı ile izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. 
Yapılan çalışma neticesinde ise olay yerinde 1 adet jeneratör, 30 metre uzunluğunda seyyar kablo, 1 adet kazma, 2 adet kova, 1 adet kürek, 1 adet hilti kutusu (içi boş) ele geçirilerek muhafaza altına alındı. 
Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde ise olayın şüphelilerinin R.R, C.G. ve A.G. olduğu tespit edildi.
Şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

1ha

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