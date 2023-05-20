İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
- 20.05.2023 19:11
- Güncelleme: 20.05.2023 20:45
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde güven timi tarafından yapılan kontrolde H.B., M.B., N.A., İ.A. ve R.Ç.’nin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekiplerce suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alınırken kazı alanında; 10 metre seyyar uzatma kablosu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 2 çapa aleti, 1 adet keser, 1 adet soba küreği, 1 adet 15 litrelik kova ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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