İzinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kepçe ile izinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçesine bağlı Ebulhayır mahallesindeki bir mera arazisinde kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.T.’yi kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. B.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.