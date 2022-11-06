İzinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kepçe ile izinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.
- 06.11.2022 16:57
- Güncelleme: 06.11.2022 17:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kepçe ile izinsiz kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan İlçesine bağlı Ebulhayır mahallesindeki bir mera arazisinde kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerine gelen jandarma ekipleri, B.T.’yi kepçe ile kazı yaparken suçüstü yakaladı. B.T. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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